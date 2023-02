El plan de Ecopetrol si el Gobierno decide no hacer 'fracking'

Archivo particular

Durante la presentación de Econova (viernes 17 de febrero), la red de innovación abierta de Ecopetrol, con la que se darán pasos para consolidar la transición energética, Felipe Bayón, presidente de la compañía, habló sobre 'fracking' y los cambios que se están viviendo en la empresa.

Sobre el 'fracking', Bayón fue tajante: "Trabajamos muchos años en los proyectos pilotos de investigación integral para el desarrollo de los no convencionales, pero si el Gobierno, puntualmente el Congreso, decide que no hay 'fracking', no haremos 'fracking'".

Si la decisión, entonces, es no permitir el 'fracking', el directivo explicó el plan que tiene Ecopetrol.

"Buscaremos otras fuentes de hidrocarburos tradicionales. Queremos ser más gaseosos. en el Caribe colombiano hemos hecho descubrimientos muy importantes y grandes en ese sentido. Estamos haciendo cosas muy interesantes", sostuvo.

E insistió en que el país necesita más gas: "El gas es fundamental para la transición".

Además, explicó que "estamos haciendo exploración sísmica en Santander, de los estudios más grandes, y estamos cogiendo la sísmica y la estamos reprocesando nueva tecnología". Esto con la intención de encontrar más hidrocarburos tradicionales.

Cambios

Sobre la salida de Carlos Cano de la junta directiva, Bayón aseguró que Ecopetrol no ha recibido ninguna comunicación del directivo.

Preguntado por quién será su reemplazo en la Presidencia, recordó que esa es una responsabilidad de la junta directiva, la cual "ya que está trabajando de manera juiciosa y diligente" para solucionar ese requerimiento.

Felipe Bayón llegó a la Presidencia de Ecopetrol en el 2017. Archivo EL TIEMPO

Vale la pena recordar que Bayón estará al frente de la petrolera hasta el 31 de marzo de 2023, pues, a finales de enero, se conoció que la junta directiva tomó la decisión de que no continuará en la Presidencia.

Sobre el presente de la empresa, el actual directivo dijo que "Ecopetrol está entre las cinco compañías más seguras del mundo" y manifestó que "la producción de la empresa se ha recuperado: tiene mayor capacidad de refinación, con la expansión de la refinaría de Cartagena (2022), con 200.000 barriles de capacidad".

Finalizó diciendo que la petrolera es líder en transición energética, con 208 megavatios de renovables y un objetivo de 900 megavatios para 2025.

Asimismo, que para 2023, "se aprobarían dos proyectos para producir 9.000 toneladas en cada uno de hidrógeno verde, el cual se usaría, inicialmente, para temas industriales".

