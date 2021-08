Ecopetrol presentó oferta vinculante a Minhacienda para adquirir ISA

A paso firme, rápido y seguro avanza Ecopetrol en su intención por quedarse con ISA. Así lo hizo saber, una vez más, la petrolera al anunciar que presentó una oferta vinculante al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la adquisición de su participación mayoritaria en la transportadora de energía.



“Ecopetrol informa que su junta directiva, en sesión del viernes 30 de julio de 2021, autorizó al representante legal de la compañía a presentar una oferta vinculante al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para adquirir el 51,4 % de las acciones en circulación de Interconexion Eléctrica S.A. E.S.P – ISA.”, informó la empresa en un comunicado.



La oferta fue presentada el mismo viernes.



Cabe recordar que el plazo del acuerdo de exclusividad que suscribió Ecopetrol con Minhacienda el pasado 12 de febrero, y mediante el cual se ha venido adelantando el proceso de negociación y las actividades de debida diligencia para la potencial adquisición de las acciones en circulación que posee esta cartera en ISA, fue ampliado hasta el pasado 31 de agosto.



Además, la petrolera también comunicó su decisión de no condicionar el cierre de la adquisición de la transportadora de energía a la realización de una emisión de acciones.



“Esta decisión obedece a la evolución favorable de la situación financiera del Grupo Ecopetrol, que brinda la flexibilidad para cumplir el cierre de la transacción a través de un crédito con la banca internacional, dentro de los parámetros de apalancamiento establecidos en el plan de negocios de la compañía”, indica la petrolera en un comunicado del 15 de febrero.

El desembolso de dicho crédito estaría sujeto al cierre de la transacción

La compañía subraya que “continuará avanzando en las iniciativas de financiamiento estructural para la estrategia de transición energética, como lo son la emisión de acciones y/o la contratación de deuda a mediano y largo plazo, bajo condiciones favorables de mercado”.



El Minhacienda aceptó la oferta no vinculante presentada por Ecopetrol para la adquisición del 51,4% de las acciones en circulación de ISA, lo que se suscribió en el acuerdo de exclusividad de febrero pasado.



“En virtud de este acuerdo de exclusividad, las partes desarrollarán conversaciones preliminares no vinculantes sobre los términos y condiciones de la posible transacción. Durante este periodo, Ecopetrol desarrollará actividades de debida diligencia sobre ISA y el Minhacienda se compromete a negociar de manera exclusiva con Ecopetrol”, dijo la petrolera.

El 27 de enero pasado, Ecopetrol presentó la oferta no vinculante para adquirir la participación que posee la Nacion, a través del Minhacienda, en ISA.



“La transacción se financiaría con un esquema que incluye una nueva capitalización a través de una emisión de acciones en la que la Nación mantendría al menos el 8 0% de la propiedad accionaria de Ecopetrol, recursos propios y otros esquemas de financiación que la compañía tiene disponibles, incluida la desinversión en activos no estratégicos”, advierte Ecopetrol.



La transacción se realizaría mediante la suscripción de un contrato interadministrativo entre Ecopetrol y el Minhacienda, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 226 de 1995.



De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2555 de 2010, para hacer esta inversión no sería necesario realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas de ISA, en la medida en que la Nación continuaría siendo el beneficiario real de las acciones de ISA y mantendría el control último sobre las mismas.



“De llegar a un acuerdo entre las partes, el cierre de esta transacción estará sujeto a la realización de una debida diligencia detallada, así como a la exitosa emisión y colocación de acciones por parte de Ecopetrol, previa obtención de las autorizaciones requeridas”, indica la petrolera.

Para la estructuración y desarrollo de esta operación, Ecopetrol ha contado con el acompañamiento de las bancas de inversión Bancolombia y HSBC

