Edificaciones impulsó el PIB trimestral de la construcción en el país

El Producto Interno Bruto (PIB) del sector construcción, con los años ha ido mejorando, e incluso, ya supera los crecimiento que tenía en prepandemia.



En el año 2019, el crecimiento de esta industria apenas se reportó al 0,5% (en comparación con el mismo trimestre de 2018). En 2020, con la llegada del covid-19 este indicador cayó hasta -16,4%, una cifra que reflejó la paralización de varios proyectos en el país a causa de los confinamientos.



(Vea: Invías responde a los señalamientos de la CCI).



Pasado un año, aunque se recuperó la cifra, se mantuvo en números rojos en -5,1%. Ahora, por primera vez en dos años, la categoría empieza a ser positiva para el periodo, pues en el primer trimestre de 2022, creció 5,2%. Y esta dinámica se vio sobre todo influenciada por el desarrollo e incremento de construcción de proyectos residenciales y no residenciales.



Desde 2019, este negocio venía en constante caída, por ejemplo en ese año decreció a -14,8% y en pandemia llegó a caer hasta -19,3%. Ya para la era de la reactivación económica en el país y a raíz de la demanda de vivienda e inmuebles, esta cifra ha sido la jalonadora del sector, que ha ido de la mano con el record de ventas históricas en el país.



En 2021, la categoría de construcción de edificaciones se recuperó desde el -19,3% a -0,4%. Y es que desde esa caída, los números han sido positivos, en solo el primer trimestre de 2022, ya cerró en un crecimiento del 10,3%.



(Vea: ‘Baja ejecución de obras públicas impactó el PIB de infraestructura’).



Estas cifras para la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), son alentadoras, incluso en el sector de la ‘construcción de vivienda’, el valor agregado creció 13,1%, siendo uno de los mejores resultados de los últimos años.



Para la presidenta del gremio, Sandra Forero, para continuar el dinamismo y seguir impulsando la economía del país desde el sector, la política de vivienda debe ser una prioridad en la agenda económica y social del próximo gobierno.



“Tenemos el reto de hacer vivienda para 1,6 millones de nuevos hogares y atender de forma prioritaria el déficit habitacional del país, y eso se logra con vivienda social formal y con la escala suficiente de producción”.



(Vea: Por qué genera preocupación la App del río Magdalena).



Otro sector en crecimiento fue el de actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil, el que comprende alquiler de maquinaría y equipo de construcción con operadores, el cual después de una dura caída del 13% en 2020, creció hasta 5,8% en el primer trimestre de 2022.



CONSTRUCCIÓN EN VÍAS CAE



Dentro del PIB de construcción está el sector de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil, este es el único rubro que se mantiene en caída. En primer trimestre de 2022, la cifra llegó a -4,9%.



Para Juan Daniel Oviedo, director del Dane, esta cifra fue sobre todo causada por caídas en el valor agregado en el tendido de fibra óptica, en conexiones eléctricas de larga distancia y en acueducto.



(Vea: Anuncian segunda fase del Túnel Aburrá Oriente, en Antioquia).



“En caso compensatorio hay valores positivos, pero que no logran llevar todo el renglón (...) fueron infraestructura deportiva y carreteras que están aportando puntos positivos pero no los suficientes para compensar esa caída tan importante”, señaló.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio