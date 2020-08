El 4 de septiembre se estrena el túnel principal de La Línea

Esta semana el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), junto a líderes de los principales gremios de transporte del país visitó el túnel de La Línea, con el objetivo de mostrar los avances alcanzados en el proyecto que será entregado el próximo 4 de septiembre.



(El Túnel de la Línea se inaugurará en la primera semana de septiembre).

“El túnel de La Línea es la obra cumbre de la ingeniería colombiana con la que se mejora la conexión entre el suroccidente y centro de nuestro país, y con la que se benefician más de 6.000 transportadores que se movilizan por ese corredor cada día. Por esto y dada su relevancia para el desarrollo de Colombia, invitamos a los gremios del sector para que conocieran de primera mano la obra y los beneficios que traerá, y así puedan transmitir un mensaje de esperanza a nuestros héroes de la vía”, resaltó la ministra de Transporte Ángela Orozco, el día del evento.



(El Túnel de La Línea alista su inauguración).



La obra de ingeniería, que pasará a convertirse en la más grande del país, lleva once años de construcción desde que se arrancó con la excavación del túnel principal en agosto del 2009. A lo largo de este periodo ha tenido varias modificaciones en el cronograma y este año no fue la excepción. Pese a que en mayo de 2020 se vislumbraba su entrega, la llegada de la pandemia del coronavirus a Colombia la retrasó nuevamente.



No obstante, la visita de esta semana, en consecuencia a los anuncios del Gobierno, dan por fin una luz de esperanza para que los colombianos empiecen a disfrutar de la obra y sus adecuaciones tecnológicas a partir del próximo mes.



“Desarrollar proyectos con un gran impacto social es uno de los pilares fundamentales del Gobierno Nacional, por lo que la entidad redobló esfuerzos en la adquisición e instalación de sistemas contraincendios, de comunicaciones y de vigilancia para garantizar la seguridad a los usuarios que se movilizan por este estratégico corredor”, rescató Juan Esteban Gil Chavarría, director del Invías.



CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA



Desde el 4 de septiembre estarán en servicio 4 túneles, 5 puentes, 2 intercambiadores viales y 13,4 km de doble calzada, obras que conforman el primer momento de entrega del proyecto Cruce de la Cordillera Central.



En su totalidad el túnel de La Línea estará compuesto por 60 obras con las que los usuarios se podrán movilizar de forma más eficiente entre Buenaventura y Bogotá, pues se disminuye un 100% los índices de siniestralidad vial. Además, los tiempos de recorrido disminuirán 90 minutos y los ahorros en gastos de operaciones superan los $250.000 millones.



Respecto a las dimensiones, se trata de un túnel de 8,65 kilómetros de longitud, que cuenta con dos carriles y 17 galerías que lo comunican con el túnel de rescate y operará unidireccionalmente en sentido Buenaventura – Bogotá.



Dicho túnel de rescate, de 8,5 km, así como de tres túneles cortos con longitudes de 343 metros, 904 metros y 627 metros y cinco puentes, conformarán un par vial con la vía actual de La Línea.



Finalmente, el Túnel La Línea ahorrará 20 kilómetros entre Calarcá y Cajamarca, conectará el interior del país con el puerto más importante sobre el Pacífico colombiano, Buenaventura, y contribuirá al desarrollo de sectores importantes de la economía del país como el turismo y el comercio.

