Por resultados, El Cóndor se ‘baja del bus’ de las 5G en 2024

Construcciones El Cóndor, socio de ISA en el negocio de vías, tuvo un 2023 retador, lo que lo llevó a acumular pérdidas por $259.000 millones. Sin embargo, cumplió su objetivo de avanzar en los proyectos 4G en los que participa.



En entrevista con Portafolio, Luis Alfredo Turizo, presidente de la constructora, explicó los factores que influyeron en este resultado, y sus expectativas en 2024.



¿Cómo les fue en 2023?



Fue un año difícil y tuvimos unos resultados negativos, lo que significó una pérdida muy grande para la compañía.

¿Cómo fueron los números?



La pérdida fue de $259.000 millones y tuvimos unos ingresos de $875.000 millones.

¿Qué factores influyeron para ello?

Es una situación muy crítica la que estamos enfrentando como compañía, con varios elementos. El primero está asociado al compromiso de El Cóndor de sacar la infraestructura y sus proyectos adelante.



Nos hemos enfrentado a unos costos mayores a los esperados, los cuales los financiamos con deuda y con el producto de la reinversión. Cuando decidimos terminar todos los proyectos de las concesiones 4G, terminamos asumiendo un apalancamiento de ese endeudamiento con altas tasas de interés. Ese endeudamiento nos genera un gasto exorbitante.



Otro factor está asociado a la inflación. La inflación que nos llevó a que los costos que asumimos nos pongan los proyectos en una baja rentabilidad o en pérdida. Ahí tenemos dos tipos de proyectos, los proyectos de concesiones que decidimos terminar con una pérdida grandísima y los proyectos nuevos, que debido a esta situación, tuvimos que sentarnos con los clientes a renegociar esos contratos para garantizar la viabilidad.



Ese segundo componente, muy grande, se ve en la presión del resultado operativo, como en ese primer reglón, con esa presión de proyectos y que se ven afectados en su rentabilidad, y que por riesgos de la ANI, que terminaron aplazándose y extendiéndose los plazos, unos sobre costos muy grandes, que ahora hay que ir a reclamar.



Ahí la decisión fue terminar y después reclamar, no como antes, que era no hacer los proyectos y reclamar. Entre otros retos.

¿Cómo le hicieron frente a esta situación?

El 2023 fue el año más difícil en la historia de El Cóndor, pero empezamos a ver una recuperación con acciones consolidadas gracias a los accionistas, a los clientes que se sentaron con nosotros a renegociar los contratos, al sector financiero y a los proveedores.



A pesar de esos números, logramos las acciones que necesitamos.

¿Qué les ha dicho la ANI sobre el regreso de los sobrecostos?

Creo que lastimosamente vamos a terminar en unos procesos de controversias y de resolución de controversias.

¿Cómo ven los nuevos proyectos?



No estamos haciendo nuevos contratos. Hoy tenemos una mesa llena de todos estos retos, y es nuestra obligación primero estabilizar esto.



Si bien la concesión Pacífico III ya está terminando su construcción, nos quedan varios retos en la concesión Ruta al Mar, donde tenemos unos temas grandes contractuales que hay que gestionar, dentro de esos temas de peajes, de tarifas y de alcance. La Vía del Nus está también con unos retos muy grandes.

Con este panorama, ¿El Cóndor le apostará a los proyectos 5G?

Vamos a dar un paso atrás mientras nos estabilizamos. Hoy no estamos participando en los proyectos de 5G.

¿Tienen la vista en otros mercados para aguantar la situación?

Hoy tenemos trabajo. Afortunadamente, nuestro backlog nos garantiza trabajo y fue demasiado importante la renegociación de esos contratos para garantizar la rentabilidad y el apoyo de los clientes y del sector financiero para garantizar el capital de trabajo de esos contratos en los que tenemos un poco más de $1,8 billones para ejecutar, con lo cual nos da tiempo para poder pensar en esa originación.



Hacia el segundo semestre empezamos a tener temas de originación.



También tenemos oportunidades en el mantenimiento de las concesiones que hay hoy. Es un tema muy interesante, los dueños de esas concesiones son fondos sin capacidad de ejecución. Es una oportunidad para nosotros.



En el tema de concesiones, hay que empezar a mirarlo con una posición diferente, donde nuestra participación tiene que limitarse en el monto del equity que nosotros tomamos.

¿Cómo ve el ambiente de inversión? ¿Qué consideran clave para recobrar la confianza?



Hemos visto afectada la confianza en lo que ha sido y lo que venimos trabajando, uno, como motor de desarrollo y dos, en esa relación público-privada, con ese respeto por lo público, pero por esa confianza de sentarse a trabajar juntos.



Es un llamado para que se trabaje en ello, porque hoy no lo vemos, hoy no hay claridad. No es crear bandos, ni divisiones que se van a generar y que vamos a poder desarrollar el país.



El Gobierno tiene el derecho de tener el foco en el tipo de proyectos que hace, pero con la claridad de que es el mecanismo de la asociación público-privada y que debe mandar las señales y sentarse a trabajar con nosotros y a gestionar cada contrato y cada proyecto para poder encontrar las formas de hacerlo.

¿Cómo esperan que sea el 2024?

Tenemos confianza de que el 2024 sea un año absolutamente diferente y positivo. Los desafíos serán: disminuir el nivel de endeudamiento, ejecutar los proyectos con calidad y en cumplimiento de los plazos previstos, y avanzar en la gestión de las reclamaciones asociadas a las pérdidas acumuladas en los proyectos.

De ser mejor, ¿podrían apuntarle a las 5G en algunos años?

Hay que ver cómo se evoluciona. Somos unos convencidos de la infraestructura y de la necesidad de la infraestructura en Colombia.



Tenemos que seguir creyendo en el país. Esto no es un mensaje para salir corriendo. Cada proyecto tiene sus retos y sus formas de hacerlo, tenemos que sentarnos, todas estas partes, comunidades, Gobierno y el sector privado, para garantizar que seguimos las discusiones para desarrollar el país y para hacer proyectos.

