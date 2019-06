El Dorado II sufre tropiezo por la licencia ambiental

El proyecto de Asociación Público Privada con el que se busca construir un segundo aeropuerto El Dorado, entre los municipios de Madrid y Facatativa, sufrió un tropiezo luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivara la solicitud autorización hecha por la Agencia Nacional de Infraestructura, en septiembre del 2018.



Según se explica en el documento publicado en mayo de este año, esta decisión fue tomada en vista de que la información suministrada a la ANLA sobre el impacto ambiental no era suficiente para poder tomar una determinación.



(Lea: ‘Se debería disminuir número de operaciones en El Dorado’)

“Esta Autoridad concluye que el estudio de Impacto Ambiental y la información adicional entregada por la sociedad para el trámite de solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto Aeropuerto El Dorado II es insuficiente para realizar una evaluación adecuada y generar un pronunciamiento de fondo en relación con la viabilidad o no del referido proyecto”.



Y, si bien esto no significa que se haya negado de manera definitiva la mencionada licencia, pues la ANI podría presentar un nuevo estudio, el proceso para abrir la licitación tendría que esperar un largo periodo para salir a flote.



(Lea: ‘Aeropuerto El Dorado 2 no debe ser la prioridad’: Iata)



De acuerdo con los diseños del proyecto, el aeropuerto llegaría a tener una extensión de 1.980 hectáreas, y la inversión en la primera etapa sería de $3,5 billones, con lo que se construiría una pista (con sus calles de rodaje) y la terminal inicial.



Se estima que esta terminal podría manejar unas 71.000 operaciones por año, en un primer periodo.



LA POSICIÓN DE LA IATA



De acuerdo con Andrés Uribe, gerente de la Asociación del Transporte Aéreo (IATA), a pesar de que el Aeropuerto El Dorado 1 sí está operando al 100% de su capacidad en tierra, la solución no está en construir otro aeropuerto.



“Nuestra posición es que se debe continuar con la expansión de El Dorado, es mucho más costo-eficiente y todavía tiene mucho espacio para crecer. Este aeropuerto podría llegar a mover 70 millones de pasajeros al año, que es la proyección para el 2035, mientras que ahora se están moviendo 32 millones anuales”, dijo Uribe.



Según el ejecutivo, se pueden abrir nuevas posiciones de parqueo al juntar el aeropuerto con el puente aéreo y moviendo la aviación militar y privada hacia otro espacio. “Idealmente en el momento en el que el Dorado llegue a su máxima capacidad, se debería tumbar y hacer uno nuevo, para 120 millones de pasajeros. Aunque eso es muy complicado que suceda en Colombia. Pero estamos hablando de que el máximo se alcanzaría en menos de 20 años, por lo que hay que empezar a planear desde ya”, concluyó Uribe.