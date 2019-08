El Estado solo adeuda $24 mil millones en Ruta del Sol II

El tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, encargado de dirimir el pleito entre la antigua concesionaria encargada de construir la Ruta del Sol II y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), determinó que el valor a pagar, tras declarar la nulidad del contrato, es de $211.273 millones.



De este monto, $187.000 millones se encuentran en un fideicomiso administrado por la Fiduciaria Corficolombiana, lo que implica que la ANI solamente deberá desembolsar, de los bolsillos de la Nación, la suma de $24.273 millones.



Esta decisión se tomó pasados dos años desde que las partes firmaron un acuerdo para liquidar el contrato tras conocerse el caso de corrupción protagonizado por Odebrecht -principal accionista de la concesión- y, sin lugar a dudas, tomó por sorpresa a diferentes sectores, pues de acuerdo con la información que se conocía de los peritajes, faltaban por cancelar entre $1,2 billones y $2,6 billones.



De acuerdo con los registros oficiales, el avance de la obra que se entregó fue del 52% y se estima, según declaraciones de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que a la fecha ya se han pagado $3,9 billones a los terceros de buena fe, lo que incluye a los trabajadores, los contratistas y a los financiadores.



Estos últimos, que fueron reconocidos como parte del grupo gracias a un fallo de Consejo de Estado emitido a finales del 2018.



En el caso específico de los siete bancos que participaron en el proyecto (Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas), ya se les había pagado $1,4 billones, por lo que, teniendo en cuenta el monto que falta por cancelar, de acuerdo con el fallo, se les terminarán reconociendo $1,63 billones.



Por ahora, no hay claridad sobre por qué la ministra Orozco había anunciado hace un par de semanas que estaba negociando con los bancos la posibilidad de que estos renunciaran al pago de intereses, ya que solo esa suma ascendía a los $230.000 millones, $18.727 millones más de lo que el tribunal consideró que se debía por la totalidad del caso.



Por otro lado, se espera que en el tercer trimestre del 2020 se abra la licitación, dividida en dos concesiones, para que nuevas firmas se encarguen de terminar el 48% restante de esta carretera, que ahora se llamará la Troncal del Magdalena.



Estos nuevos contratos sumarían una inversión de $3,6 billones y se calcula que, a largo plazo, es decir entre 25 y 30 años, el país deberá pagar $7,4 billones para terminar el corredor que se empezó a construir en 2010 y que tiene una longitud de 591 kilómetros.



Según la ANI, si todo sale de acuerdo con el cronograma, esta vía que contiene mejoras en el diseño y nuevas obras sociales, que hicieron que su costo sea superior en casi $1 billón al de hace diez años, estará lista en su totalidad en el 2026.



Respaldo oficial

El presidente Iván Duque y el Ministerio de Transporte se pronunciaron, no solo para acatar la decisión, sino para exponer algunos detalles de los múltiples interrogantes que aún quedan. Para el mandatario de los colombianos, se trata de una decisión correcta.



“Las actuaciones que se han adelantado han sido unas actuaciones diáfanas y claras y, además, el Tribunal se ha pronunciado de conformidad con los argumentos que fueron expuestos por la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura)”, dijo el Presidente.



Agregó que “la decisión de la nulidad absoluta es una decisión correcta y necesaria; y me parece a mí que, también, lo que quedará abierto a análisis es por qué en el pasado se tomaron unas decisiones totalmente contrarias a lo que era el sentido común, para que no se le abriera ninguna escotilla a ninguna empresa que hubiera apelado a la corrupción para ganar un contrato”.



El presidente respaldó las actuaciones de la Ministra del ramo. “Las actuaciones que ha tenido la Ministra (de Transporte, Ángela María Orozco) han sido siempre buscando obrar con el mejor interés”.