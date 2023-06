El desastre económico que provocaría el fenómeno de El Niño

Un estudio del Dartmouth College, una de las 8 universidades gringas fundadas por británicos antes de la independencia de Estados Unidos, asegura que el fenómeno de El Niño, que se espera entre julio y septiembre próximos, podría costarle al mundo pérdidas por de billones de dólares que se prolongarían hasta 2029.



“Los cálculos se basan en nuestro análisis, si se cumple el pronóstico medio de El Niño”, dice a Portafolio Justin Mankin, coautor del estudio y profesor asistente de geografía en Dartmouth College.



“El tiempo y el clima de América Latina son muy sensibles a El Niño y su respuesta depende de la estación. A medida que la convección se desplaza hacia el este en el Pacífico, caen fuertes lluvias en el lado occidental de los Andes y en el sur del continente”, dice.



En consecuencia, “las fuertes lluvias presentan peligros de deslaves de carreteras y deslizamientos de tierra. En Colombia, en el lado este de los Andes, una respuesta canónica de El Niño se está secando y con condiciones más cálidas que el promedio, con implicaciones por sequías y daños agrícolas”.



Los investigadores de Dartmouth College utilizaron en el estudio “un marco estadístico que relaciona a El Niño con el cambio en el producto interno bruto o PIB a nivel de país. La idea es que los eventos de El Niño son esencialmente aleatorios en el tiempo y, por lo tanto, podemos estimar el cambio en el crecimiento económico en ausencia de otros factores y examinar cuánto tiempo persisten”, afirma Mankin.



Señala que aunque no es un pronosticador de El Niño -Oscilación del Sur (ENOS o ENSO, por sus siglas en inglés), “los modelos estadísticos y dinámicos están de acuerdo en que El Niño ocurrirá pero, no con fuerza. Supongo que los analistas están dividiendo la diferencia. Los modelos estadísticos predicen un evento más débil, los modelos dinámicos, uno más fuerte y los expertos colocan su pronóstico en algún punto intermedio”.



Tal vez, por ese motivo el Ministerio colombiano del Ambiente no descarta la posibilidad de que el fenómeno, estimado en bajo y moderado, pueda variar y presentar una mayor intensidad, según se ha admitido oficialmente.



Los investigadores admiten en el estudio de Dartmouth College que aunque desconocen cómo se presentará realmente el fenómeno de El Niño 2023- 2024 consideran que “la economía mundial es mucho más grande y nuestro planeta mucho más cálido que en 1982 o 1997. Nuestras estimaciones son que con El Niño EE. UU. perdió US$4.100 millones en 1982 y US$US5.700 millones en 1997”, dice Mankin.



Expertos colombianos en clima como Germán Poveda, profesor del Departamento de Geo ciencias y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia, Medellín, consideran que nuestro país debe prepararse para sequías (hidrológica, meteorológica y agrícola); aumentos de la temperatura del aire; olas de calor; incendios forestales, con fuertes impactos sociales, ambientales, económicos y ecológicos en muchos sectores, incluida la salud humana.



Anticipan que podrían incrementarse, además, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias; el cáncer de piel; las enfermedades pulmonares, renales y las transmitidas por mosquitos vectores como malaria, dengue, leishmaniasis, zika, chickungunya).



Al revisar los efectos que ocasionados por fenómenos similares en 1982 y 1998 en EE. UU. los investigadores notaron que la productividad económica decreció 3% durante la década siguiente y que un evento similar en 2023 podría costarle a ése país US$699 mil millones.



“Nuestro estudio muestra que después de El Niño la productividad económica se comprimió durante más de un año después de El Niño”, según Mankin.

Se prevé que el primer impacto económico de El Niño en nuestra región afectaría, sobre todo, a países como Ecuador y Perú pero, también, a Colombia que poseen costas sobre el Pacífico.



En los eventos de 1982 y 1997 Perú e Indonesia, también con costas sobre el Pacífico, sufrieron una caída del 10% en la producción económica durante los tres años siguientes, de acuerdo con Mankin.



Poveda recuerda que en Colombia El Niño afectó en el pasado todos los sectores de la sociedad y de la economía. Sufrieron sus impactos el sector eléctrico, por la disminución de las lluvias y de los caudales de los ríos; de la salud, la agricultura, pecuaria, la navegación fluvial y el medio ambiente, al afectar la calidad del agua y del aire, etc. Pero, en esta ocasión, advierte que las cosas podrían ser peores por la combinación de los efectos de El Niño con el cambio climático, que intensifican la frecuencia y duración de sequías y olas de calor, entre otros efectos, que ponen en riesgo la salud humana al mezclar altas temperaturas y elevada humedad.



Otros impactos en la economía de los países van a ser los daños en la infraestructura por las fuertes inundaciones, que podría producir una irrupción en la cadena de suministro de alimentos. A eso se sumarían las enormes pérdidas en las siembras por inundaciones o sequías.



