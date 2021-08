El país puede hacer ‘fracking’ en otras 7 cuencas petroleras

A falta de una, Colombia cuenta en su territorio con ocho cuencas en las que se pueden desarrollar yacimientos no convencionales (YNC) para producir con la técnica del fracturamiento hidráulico (fracking) petróleo y gas natural.



Además de la formación geológica de La Luna, ubicada en el Magdalena Medio, y de otros dos yacimientos similares como El Tablazo y Rosa Blanca, a los que se les puede extraer hidrocarburos con fracking, el país posee más depósitos con estas características.



Análisis de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) indican que la nación cuenta con potencial de hidrocarburos de YNC de formaciones geológicas en las cuencas: Caguán - Putumayo; Cesar - Ranchería; Llanos Orientales; Valle Inferior del Magdalena; Valle Medio del Magdalena; Valle Superior del Magdalena; Amagá; y Vaupés - Amazonía.



Sin embargo, en solo en dos existen análisis y estudios sobre su potencial: Valle Medio de Magdalena y César Ranchería. Estas dos cuencas son las que ofrecen las mejores condiciones para llevar a cabo el desarrollo de proyectos con la técnica del fracking.



MIRAR EL POTENCIAL



“La matriz de los no convencionales ofrece hidrocarburos que asegurarían la autosuficiencia por muchas décadas. Hay que destapar las cartas en estos yacimientos para establecer cuánto volumen hay de petróleo y gas natural”, señaló Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol).



Cálculos tanto del Ministerio de Minas y Energía (MME), como de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, estiman que si con la formación geológica de La Luna el país tendría acceso a entre 2.000 millones y 7.000 millones de barriles de petróleo, la sumatoria en total de las ocho cuencas le podrían representar como mínimo 25.000 millones de barriles como remanentes.



En diversos escenarios, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), ha insistido en la necesidad de profundizar no solo en el Magdalena Medio, sino en otras zonas del país que tendrían potencial en YNC, ya que así se garantizarían grandes volúmenes de reservas para la autosuficiencia en hidrocarburos que necesita el país.



Al respecto, el líder gremial insiste en la necesidad de realizar los proyectos pilotos. “Hay que recordarle al país que aquí no se trata de escoger entre la sostenibilidad ambiental o la producción de hidrocarburos. Es factible desarrollar los YNC con todo el cuidado y la responsabilidad que esto conlleva”, dijo.



La Nación sigue en la tarea de establecer el verdadero potencial en YNC ubicados en formaciones geológicas en estas ocho cuencas, lo que promete ser una nueva fuente de reservas.



POTENCIAL DE NO CONVENCIONALES



El presidente de la ANH, Armando Zamora, ha señalado en varios foros que el potencial de los YNC en el país puede ser de hasta 25.000 millones de barriles de petróleo, lo que permitiría multiplicar por 12 las reservas actuales, y de cerca de 200 TCFs de gas.



También que, en ‘shale oil’, la prospectividad sería de 8.000 millones de barriles, lo que multiplicaría por cuatro los cerca de 2.000 millones de barriles que el país tiene como reservas en la actualidad. En gas, en cambio, el potencial es de 165 TCFs (miles de millones de pies cúbicos). Y en potencial de gas metano asociado al carbón es entre 30 y 60 TCFs adicionales, mientras que el arenas bituminosas podría estar entre 16.000 y 23.000 millones de barriles.



