‘El país requiere de nueva ola de proyectos de infraestructura’

Luego de seis años de sobresaliente labor como presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad que se consolidó como uno de los bancos de desarrollo más destacados de la región, Clemente del Valle hizo oficial ayer su renuncia. Estará en el cargo hasta el 12 de abril. El ejecutivo, quien fue clave en la estrategia de financiación del plan vial 4G, habló con Portafolio.

¿Qué destacaría de su gestión en la FDN?



Primero, que pudimos demostrar que sí se pueden hacer grandes programas de infraestructura y que se puede ser ambicioso en un país en el que se hacían proyectos pequeños y regados en el tiempo. Es importante haber podido concentrar una movilización tan grande de recursos, porque eso era algo de lo que no había precedentes aquí.



Incluso, demostramos que podíamos manejar crisis, como la que tuvimos por el retiro sustancial de la banca local por los problemas de Odebrecht, en la mitad de un cierre de un programa tan grande como el de las 4G. Eso se logró gracias a toda una estrategia de diversificación, de traer jugadores de todas partes, de generar incentivos, de mostrar la calidad de los proyectos, pero también de las estructuras de crédito que se estaban negociando. Eso mostró resultados y nos ha permitido mantenernos, porque de otro modo hubiera podido ser mortal para la entidad.



Lo otro que destacaría, es el apoyo que le hemos dado al Gobierno nacional y a los subnacionales. Por ejemplo, el caso específico de Bogotá con proyectos tan icónicos e importantes como el metro o la renovación de la flota de Transmilenio fase I y fase II, ese es el proyecto más complejo y grande que está haciendo hoy el Gobierno distrital y va muy bien. Electricaribe, que es otro proyecto complejo, de otra naturaleza, pero igual hemos sido muy instrumentales para apoyar al Gobierno en esto.



Entonces me voy con una satisfacción muy grande de logros y de dejar una institución muy solida en términos de su gente, de su patrimonio, de sus estándares, de sus metodologías de análisis y sobre todo, de su credibilidad.



¿Hoy cuántos recursos maneja la entidad?



El nivel de activos está alrededor de los $7 billones, pero nosotros estamos en la capacidad de doblar los recursos, lo que nos coloca como uno de los bancos de desarrollo más grandes del país.



¿Cuál es el reto de la infraestructura en el país y de la institución?



Uno de los retos más grandes para el sector es poder identificar nuevas fuentes de ingresos que le permitan al Gobierno seguir haciendo infraestructura. Hasta el momento la posición del Gobierno ha sido ‘no tenemos recursos para hacer más en estos momentos y vamos a enfocarnos en cerrar lo que hay’, lo cual es muy valido, pero igual es muy importante empezar ya a planear los nuevos proyectos.



Pero para eso, se requieren nuevas fuentes, hay algo de eso incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, e igual es un trabajo que tendrá que desarrollar el Gobierno. Algunas fuentes están vinculadas a la valorización o a la captura de valor alrededor de los proyectos, creo que es muy importante que los gobiernos no paren una vez se logren cerrar las últimas obras que venían de atrás, hay que tener listos los próximos proyectos, porque son procesos que toma años prepararlos.



Y en cuanto a la FDN es muy importante que siga siendo reconocida como una institución profesional, neutra y técnica, que hace los proyectos que se deben hacer y que tiene la capacidad de decir que no, cuando no son adecuados. Esa es una responsabilidad grande, pero en la medida en que se mantenga la filosofía con la que se ha venido operando, todo va a salir bien.



Obviamente, la institución continúa teniendo los retos inmediatos de hacer los cierres financieros previstos para este año. De traer más banca internacional, pero eso hay que hacerlo en pesos, entonces el objetivo es mirar cómo se encuentran mecanismos para poder hacer financiación en pesos pero con una mayor participación de la banca internacional, en eso ya hemos hechos algunos ‘pinitos’.



¿Ya tenía pensando retirarse del cargo?



Yo lo venía pensando desde hace un tiempo, lo había discutido con varios de los miembros de la junta directiva, en parte por haber cumplido un ciclo de seis años en esta institución, de haberla creado y fortalecido. Llega un punto en el que uno tiene la sensación de que la tarea está hecha, en cuanto al cumplimiento del mandato que me dieron los accionistas de crear una institución, de facilitar las cierres financieros de las 4G y de ayudar con la estructuración del metro de Bogotá.



Sin embargo, no lo había hecho público porque estaba a la espera de que la junta directiva confirmara cómo sería el proceso para escoger al reemplazo, una vez esto se aclaró, se pudo tomar la decisión el martes.



Ahora, lo que se decidió fue el proceso para buscar el sucesor, se acordó que la junta va a hacer un proceso con un headhunter para definir bien el perfil y buscar al mejor candidato.



El 12 de abril, cuando yo deje el cargo, quedaría encargado uno de los vicepresidentes de la entidad mientras se elige al nuevo presidente.



¿Qué cree que debe tener su sucesor?



Debe ser una persona con una visión de país muy integral y balanceada, que sepa sobre las necesidades del país pero también de la importancia de operar con estándares del sector privado porque esta entidad ha logrado ese balance, que es difícil pero muy importante. También, que tenga una visión de mundo, porque esta entidad hoy es un referente internacional, nosotros estamos permanentemente representando a Colombia en muchos foros sobre lo que se está haciendo en infraestructura.



Y ¿cuáles son sus nuevos proyectos?



Por ahora quiero tomar con tranquilidad este cambio, es la primera vez en 40 años que voy a tener la oportunidad de hacer un alto y pensar en qué quiero hacer, pero indudablemente hay dos temas que a mi me apasionan mucho. Uno es cómo apoyar mucho más el tema ambiental y el tema de sostenibilidad y el otro, cómo aprovechar la infraestructura en ese campo. Creo que la capacidad de ayudar a generar buenos proyectos, es algo que el mundo necesita y me gustaría poner al servicio de Colombia y la región; lo que he aprendido en estos años de trabajo. Voy a pensar si hay algo que encaja con esos intereses pero lo voy a tomar sin afán. También quiero estar con mi familia.



Entonces no se va a retirar...



No, no todavía, pero sí creo que habiendo estado tan cerca al sector de infraestructura, que tiene tanto impacto ambiental, es importante fijar la atención en hacer infraestructura sostenible.