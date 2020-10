El país se alista para estrenar obras de tres aeropuertos

Archivo particular

El fin de semana pasado, Presidencia y el Ministerio de Transporte anunciaron la apertura del proceso para avanzar en la licitación de obras del Aeropuerto del Café, que estará ubicado en el municipio de Palestina (Caldas). Y hace dos semanas, el primer mandatario, Iván Duque, también entregó el aeropuerto Antonio Nariño, ubicado en el municipio de Chachagüí, en cercanías de Pasto.



Así, a pesar del freno que vivió el transporte aéreo entre marzo y abril por el inicio de la pandemia, y de la recuperación paulatina que ha visto la aviación en los últimos meses, las obras en estas infraestructuras continuaron e, incluso, aprovecharon la falta de este tráfico para agilizar el ritmo de construcción.



“En la medida en que la situación de salud pública lo permitió, en algunos de los aeropuertos que veníamos trabajando nosotros hemos acelerado esas obras”, aseguró el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar Gómez.



Para el aeropuerto de la capital nariñense, el Gobierno entregó las obras del nuevo terminal, la torre de control, la ampliación de la plataforma y otras estructuras complementarias. Además, según el funcionario, se continuará con labores de intervención en la pista y el proyecto total tiene una inversión que asciende a $119.000 millones.



La próxima entrega que prepara la Aeronáutica es la rehabilitación de la pista sur del aeropuerto El Dorado, que será puesta al servicio desde el próximo domingo 1 de noviembre y, en la cual, la entidad ha aprovechado la baja operación de los últimos meses para adelantar los trabajos.



“En condiciones normales nos hubiera tomado casi dos años intervenir y entregar esta pista, sin embargo, en esta coyuntura con la suspensión de las operaciones aéreas vimos una oportunidad muy importante para acelerar las obras, y en cuestión de cinco meses logramos adelantar la rehabilitación completa en esta pista, porque la cerramos de manera permanente para trabajar en la rehabilitación”, explicó Salazar.



Además del aeropuerto de Pasto y el de la capital del país, otras terminales en las que la entidad viene adelantando mejoramientos completos son los de Leticia y Armenia, y que según Salazar, también están “ad portas de entregarlos”. Se hará antes de que finalice el año.



En el caso del Aeropuerto El Edén, en Armenia, se han venido realizando diferentes intervenciones, como una nueva torre de control, la rehabilitación de la pista, trabajos en zonas de seguridad que hacían falta y la ampliación de las plataformas, para lo cual se tiene una inversión total de $110.000 millones.



“Estamos en la última etapa de construcción, las obras están bastante avanzadas, y esperamos darlas al servicio al finalizar este año”, dijo el funcionario.



En cuando al Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, también se están terminando las obras, entre las que se incluye la construcción de un nuevo terminal, una nueva torre de control y más cuarteles de bomberos. También se han ampliado las plataformas y se han realizado otras obras complementarias.



A pesar de que el nuevo terminal se puso provisionalmente en operación, la Aerocivil aún está adelantando algunas intervenciones para culminar la obra en el aeropuerto, cuya inversión total supera los $250.000 millones y se continuará posteriormente con otras tareas para rehabilitar totalmente la pista.



Más allá de estos proyectos, que están avanzados, hay otros trabajos que se están realizando, los cuales corresponden a “intervenciones del lado aire” en varios aeropuertos del país.



Cabe decir que estas se refieren a infraestructuras que normalmente no están al alcance de los pasajeros, como pistas, calles de rodaje, zonas de seguridad, cerramientos y de seguridad de las operaciones aéreas.



REHABILITACIONES Y FUTURAS ENTREGAS



Sumado a los trabajos mencionados, la Aerocivil está también trabajando en la rehabilitación de las pistas en varias partes de Colombia.



Entre ellas están las de Yariguíes (Barrancabermeja), Alfonso López Pumarejo (Valledupar), Almirante Padilla (Riohacha), el Aeropuerto Internacional Palonegro (Bucaramanga), y las infraestructuras de Florencia, Paipa e Ibagué.



“Son pistas que estamos poniendo en óptimas condiciones operacionales, fundamentales para la reactivación del transporte y el despegue”, explicó el director de la entidad.



Además, entre 2021 y 2022, se espera que también se entreguen las renovaciones de los aeropuertos Guillermo León Valencia, de Popayán, y Germán Olano, ubicado en Puerto Carreño (Vichada). En estos dos proyectos, estos serán dotados de nuevos terminales y una mejor infraestructura necesaria para la operación aérea.



PESO DE LA PANDEMIA EN LAS CUENTAS DEL SECTOR



Para el actual cuatrienio, la Aeronáutica Civil tenía una inversión proyectada superior a $4 billones. No obstante, el impacto de la pandemia de la covid-19 en la industria aérea también le está pasando factura a estas cuentas.



Según el director de la entidad, a raíz de la emergencia sanitaria y la restricción de operación se han reducido los ingresos, por lo que han tenido que entrar a revisar la programación que tenían de inversión en infraestructura en el país. “En la medida que contemos con más recursos, iremos avanzando”, aseguró.



Para Andrés Uribe, gerente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) para Colombia, “es muy importante que la infraestructura esté adecuada a las necesidades en tráfico, que han cambiado con la pandemia”.



Según Uribe, se deben considerar algunos ajustes en las concesiones y las inversiones, porque el mercado no va a crecer al ritmo que lo venía haciendo, y con base en eso se realizaron previsiones y se estructuraron unos costos, “que van a ser muy difícil para la industria cumplir”.

AEROPUERTO DE CARTAGENA



Dos proyectos a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), también fundamentales, son la ampliación del aeropuerto Internacional Rafael Núñez y la construcción del nuevo terminal de Cartagena.



“La APP para la ampliación está siendo revisada, pues por la pandemia mucha información cambió, muchas inversiones hay que modificarlas por la caída de los flujos de pasajeros”, explicó María Claudia Gedeón, gerente corporativa de Sacsa.



