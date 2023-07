Participación de térmicas sería 5 % de la matriz eléctrica a 2052

Archivo particular

La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) presentó para comentarios el Plan Energético Nacional, el cual actualiza una serie de escenarios que estima la entidad para los próximos 30 años. Estos escenarios son de actualización, modernización, inflexión y disrupción.



En estos se “propone diferentes caminos y alternativas tecnológicas para la producción y consumo de energía, en línea con los principios de una Transición Energética Justa”. Con base en estos escenarios, se toman decisiones de política pública así como habilitar inversiones.



En todos los escenarios propuestos, la participación de la energía con generación térmica tendría caídas, mientras que las energías renovables no convencionales tienen un alza considerable.



Cabe recordar que en 2022, la capacidad neta de la generación térmica era de 30,4 % del total (5.656 megavatios), mientras que la hidroelectricidad representó 67,1 % del total (12.494 megavatios).



Para el primer caso, en la actualización, se estima que la generación eléctrica va a incrementarse 2,7 veces, con lo que habría 50.153 megavatios de capacidad.



Así mismo, se plantea que 51 % de la electricidad sea proveniente de fuentes renovables no convencionales con una alta participación de energía eólica (26 %) y solar (24 %), y cuenta con geotermia (1 %); seguida por el recurso hidráulico que representa el 40 % de la matriz de generación, y cerrando con generación térmica, correspondiente al 9 % del total, principalmente a gas natural.



Para el segundo caso, la capacidad instalada es un poco menor, alcanzando 47.088 megavatios, también predominantemente renovable no convencional. La energía solar se estima en 26 % de la participación y 24 % eólica. Por su parte, las hidroeléctricas serían 44 % del total y las térmicas un 10 %.



“A pesar de que este escenario propone la masificación del gas natural en el sistema energético, no se observan grandes consecuencias en la capacidad de generación”, asegura el Plan.



Para un escenario de inflexión, aparece una nueva tecnología en el mapeo de la Upme: la energía nuclear. Este plantea que en total, la capacidad de las plantas llegue a 60.309 megavatios, de los 64 % es renovable no convencional, donde se cuentan eólico 42%, solar 18 %, nuclear 4 % y geotermia 1 %.



“Esta tecnología (nuclear)se espera que esté operativa a partir de 2038, otorgando un período de 15 años para su regulación”, señala el documento.



En este, el recurso hidráulico sería 30 % y las térmicas harían el restante 5 %, dado que la nuclear daría firmeza al sistema.

Por último, en un escenario de disrupción, es cuando se estima el mayor incremento en la capacidad neta, que alcanzaría 72.330 megavatios, con el mayor porcentaje de participación de energías renovables no convencionales, que llegarían a ser 70 % de la matriz del país. De estos, la energía eólica y la solar siguen siendo los principales. Si se suma la energía hidráulica, estas tecnologías totalizarían 91,7 %.



“El restante 8,3 % corresponde a centrales térmicas que utilizan tecnología de captura y almacenamiento de carbono”, apunta el documento.



Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explicó que reducir el porcentaje de participación de las centrales térmicas requiere una serie de inversiones y actualización tecnológica para garantizar la confiabilidad del sistema.



“Solo cuando tengamos la tecnología para garantizar eso podemos pensar en reducir la participación en térmicas”, afirmó. Dentro de las tecnologías se cuenta el almacenamiento con baterías.

Con respecto al crecimiento de las tecnologías renovables no convencionales, Alexandra Hernández, presidente de Ser Colombia, señaló que para lograr la expansión prevista en el Plan Energético Nacional se requiere que se habilite el desarrollo de los proyectos, que hasta el momento se ha visto afectado por las demoras en los procesos ambientales y en trámites previos a la construcción.



