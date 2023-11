El proyecto de gran impacto en Bogotá que Carlos Fernando Galán tiene 'entre cejas'

La administración distrital de Claudia López está a pocas semanas de terminar, por lo que la alcaldesa busca dejar cerrada una licitación de alto impacto para la ciudad, más específicamente para la localidad de Suba, el cual tiene un costo de 2,7 billones de pesos.



Y es que en la plataforma de contratación estatal se pueden ver los prepliegos para el desarrollo de un proyecto de equipamiento social y educativo a lo largo de una franja de terrenos que estaban destinados anteriormente para construir el tramo norte de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO).



Esta iniciativa ha generado preocupación del alcalde mayor electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien ha pedido a la administración actual que miembros de su equipo puedan conocer de manera profunda los alcances del proyecto, los montos y el impacto en la movilidad de Bogotá.



Vale la pena resaltar que la ALO Norte es una iniciativa que se viene manejando desde hace década, con el objetivo de resolver los problemas de congestión y conexión que tiene la localidad de Suba, la cual fue desechada por la actual alcaldía.

Ciudadela Educativa Alcaldía Mayor de Bogotá

La propuesta de la administración vigente es dejar contratado y en marcha el proceso que se realizaría mediante una asociación público-privada, parecida al proyecto urbanístico de Torca Guaymaral, con la diferencia de que, en este caso, los predios le pertenecen al Distrito en su mayoría.



En caso de que la iniciativa continúe, tal cual busca la alcaldesa, el nuevo mandatario distrital podría tener opción de decidir qué hacer en esa franja de terrenos: si traer a la ALO de nuevo a la vida o continuar con lo dejado por López.



El proyecto es una de las 25 actuaciones estratégicas que se definieron en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2022-2025, expedido por decreto el 29 de diciembre de 2021.

Ciudadela Educativa Alcaldía Mayor de Bogotá

Esta actuación estratégica se conoce como Ciudadela Educativa y del Cuidado, y para hacerla realidad, el Distrito busca un socio privado que se encargue de urbanizar, con viviendas VIS, VIP, no VIS y de renovación, la franja de terreno de un ancho de 100 metros y que va desde el humedal Juan Amarillo, en Engativá, hasta el humedal La Conejera, en Suba.



A cambio, el desarrollador le entregará a la ciudad equipamiento como hospitales, colegios, manzanas del cuidado y vías, y la Ciudadela Educativa, que compartirían las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica y el Sena, por lo que el proyecto se deberá desarrollar en dos etapas.



La contraparte en Distrito será la Empresa de Renovación Urbana (Renobo), que fue objeto de reestructuración este año para permitirle a la ciudad adelantar este tipo de proyectos.

Ciudadela Educativa Alcaldía Mayor de Bogotá

Según pudo conocer EL TIEMPO, hay preocupación en miembros del equipo de empalme entre las administraciones entrante y saliente por la manera "atropellada" como se estaría adelantando el proceso, con el objetivo de dejarlo contratado a mediados de diciembre.



Una de las dudas que ha surtido es que si bien en el POT de Claudia López se descartó el proyecto de la ALO Norte y se establecen las actuaciones estratégicas, hay una querella contra el Decreto 555 del 2021, mediante el cual se expidió el POT, y no se sabe a ciencia cierta en qué pueda terminar.



Un fallo en contra haría aún más difícil continuar el corredor vial, pues ya estarían comprometidos predios y las obras estarían en desarrollo, dado el caso de que la revisión del alcalde electo, como él mismo aseguró en campaña, le indique que la vía es necesaria.



Expertos han indicado que la ALO Norte, proyectada para 10 carriles, es necesaria para sacar a la localidad de Suba de un bloqueo que ha tenido por falta de infraestructura vial y de transporte, y garantizar la conexión de Bogotá con otros municipios aledaños, cono Chia.



Uno de ellos es el docente Darío Hidalgo, que en una columna de 2021, publicada en EL TIEMPO, señaló que la línea dos del metro no resuelve del todo los problemas de movilidad que tiene Suba, una localidad con cerca de un millón de habitantes. También propuso no descartar que la ALO en su paso por los humedales se pueda continuar a través de viaductos o con un trazado subterráneo.



EL TIEMPO - REDACCIÓN BOGOTÁ