El tren, un protagonista en época de cuarentena

Mientras miles de transportadores conducen a diario sus tractomulas y camiones en medio de la compleja geografía colombiana para abastecer durante la cuarentena a capitales y municipios de alimentos, medicinas y diferentes bienes de consumo, por cientos de kilómetros de rieles se ha deslizado discretamente un protagonista clave para movilizar importantes volúmenes de carga: el tren.



Y ha sido tal la dinámica de este modo de transporte que durante el aislamiento preventivo obligatorio los empresarios han buscado sus vagones para mover de forma efectiva productos como cementos, carbón, acero, café, productos cerámicos, entre otros bienes.



Incluso, como lo explica la concesión férrea Fenoco, en medio de tiempos de pandemia han salido trenes desde el puerto de Santa Marta hasta La Dorada (Caldas) los cuales transportan insumos necesarios para las empresas del interior del país, e incluso, bienes de consumo. Cada embarque en esa zona portuaria ha implicado el cumplimiento de estrictos protocolos de bioseguridad.



Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cuenta que “en el marco de la emergencia hemos potenciado las operaciones del tren que conecta el puerto de Santa Marta con La Dorada. Es una apuesta de varios actores tanto públicos como privados de querer que ese modo de transporte sea una alternativa para importadores y exportadores”.



Gutiérrez detalló que se ha hecho la invitación a varios generadores de carga “a que consideren el tren como alternativa. En estas máquinas propiedad de la Nación hay una capacidad disponible, cerca de 23.000 toneladas al mes.



Agregó que en la emergencia se ha fortalecido la coordinación dentro del Gobierno para que desde el Centro de Logística y Transporte creado recientemente se coordinen acciones para movilizar la carga usando el modo férreo.



A su vez, Édgar Higuera Gómez, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), apunta que este gremio ha venido acompañando a la ANI a poner en marcha 3.300 kilómetros de vías férreas. “La ruta Santa Marta - La Dorada está moviendo trenes dos veces por semana. Nuestros afiliados están participando de ese tráfico y la idea es que esto continúe permanentemente”.



Entretanto, señala que el tren -por temas de evitar el contagio-, es un buen modo de transporte. Por ejemplo, la línea férrea que viene de Boyacá (y entra a Bogotá) es buena oportunidad para bajar el tráfico de camiones que ingresan a la capital.



SE MUEVE MÁS CARGA



Antes del comienzo del aislamiento obligatorio, la dinámica de los corredores férreos venía mostrando signos positivos por cuenta de un aumento notable de los volúmenes transportados derivado no solo del impulso que el Gobierno le ha dado a este modo, sino del voto de confianza de diferentes sectores de la economía en el tren.



Las cifras que muestra la movilización de carga en tren durante 2020, a juicio de la ANI, son históricas y exhiben un buen panorama frente a 2019 y 2018.



Por ejemplo, en el corredor férreo que comunica a La Dorada con Chiriguaná (en el Cesar), por el que se han movido contenedores, cemento, café y acero, se multiplicó por 10 la carga movilizada durante el primer trimestre de 2020 (en comparación con el mismo periodo de 2018).



Entre enero y marzo el volumen movilizado de bienes llegó a 16.758 toneladas en el corredor La Dorada - Chiriguaná (en el mismo lapso de 2018 este fue de apenas 1.186 toneladas). Esta cantidad de carga desplazada se logró gracias a la implementación de una frecuencia semanal.



Entretanto, en el corredor que conecta a Bogotá con Belencito (en Boyacá), el movimiento de carga ha sido creciente. En la totalidad de 2019, en este tren (que también tiene a su cargo la conexión Fenoco), movió 44.736 toneladas de acero, bebidas y cementos.



De igual forma, en el corredor que conecta a Chiriguará (Cesar) con Santa Marta, las cifras de la ANI muestran que el año pasado el tren movilizó cerca de 50 millones de toneladas de carbón a las que se sumaron contenedores de carga general y café que tuvieron como origen La Dorada.



“Estamos avanzando en la reactivación del modo férreo y en la multimodalidad. Nos propusimos tener 1.077 kilómetros de red férrea con operación comercial, vamos en el 94% de esa meta. En enero movilizamos 10 veces más carga que en 2018”, afirmó Ana María Zambrano, gerente de Proyectos Férreos de la ANI.



Bajo esta dinámica que no solo se ha visto en tiempos de pandemia, sino en otros meses del año pasado, las estimaciones del Gobierno Nacional apuntan a que el modo férreo moverá al cierre de 2020 cerca de 106.000 toneladas de mercancías de diferentes tipos. Y como están las cosas, la ANI prevé que esta meta sí se logrará cumplir.



INTEGRACIÓN CON EL RÍO



Édgar Higuera Gómez, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), detalla que los empresarios han acudido no solo al camión, sino a la combinación con el tren y el río para desplazar sus productos con eficiencia.







Gracias a este intermodalismo, se mueven aceros, varilla, carbón, entre otros bienes. Así, los usuarios han manifestado a la Andi que los costos de transporte les han bajado entre 5% y 7%.