Estas son algunas empresas que están haciendo transición energética

Un estudio publicado por el diario The Guardian afirmó que, solo en el 2019, el 35 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) y metano, relacionadas con la energía, provenían de 20 compañías, lo que suponía, un tercio del total de las emisiones globales.



Colombia no es ajeno a esta realidad y el país se comprometió que para 2030 reduciría en 51 % las emisiones de CO2, esto bajo los propósitos estipulados en el Acuerdo de París, un tratado internacional que fue adoptado por 196 naciones con el objetivo de llevar adelante una serie de acciones para frenar las consecuencias del cambio climático.



Para lograrlo, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Unidad de Planeación Minero Energética propusieron que, para el 2030, Colombia debería consumir un 70 % de energía de fuentes hidroeléctricas y un 30 % en energías limpias o renovables no convencionales.



José Daniel Giraldo, CEO de Solenium, compañía que desarrolla proyectos que promueven el acceso a las energías limpias y la eficiencia energética, opina que en estos momentos se está viendo un impacto en el medio ambiente.



“Si las compañías comienzan a apostarle más a la transformación energética, podrían generar unos ahorros significativos en sus pagos de energía, pero esto no solo se trata de un factor económico, sino de una necesidad indispensable de llevar adelante procesos más sostenibles y del poder demostrar que su visión va más allá del simple lucro, pues la idea también es la de trabajar por un mundo menos contaminante”, resaltó Giraldo.



Así las cosas, estas son cinco de las empresas del país que están trabajando en una transición energética:



- Clínica Somer: desde 2017, decidió llevar adelante una serie de programas de responsabilidad social y desarrollo sostenible, en donde se busca mejorar los índices de medición, mitigación y compensación de la huella de carbono CO2.



- La Pola del Pub: es una cervecería de Bogotá que, en cuatro meses, instaló 253 paneles solares en su planta en Tocancipá.



- Centro Comercial Nuestro Atlántico: un espacio comercial que pertenece a la cadena Nuestro. En sus techos se ubican 600 paneles solares.



- Centro Comercial Obelisco: ubicado en Medellín, tiene 246 paneles, cada uno de 490 Wp, para un total de 120 kWp, los cuales generarán alrededor de 13.1MWh al mes.



- Agrosavia: la corporación colombiana de investigación agropecuaria, en su Centro de Investigación Turipaná, instaló 200 paneles bifaciales, con una potencia de 107 kWp, lo cual, va a cubrir el 30 % del consumo de energía de todo el lugar.

