Promigas, Ecopetrol y TGI harán pilotos de hidrógeno

Con cuatros pilotos, Colombia comenzará a recorrer la hoja de ruta que trazó para desarrollar, generar y usar hidrógeno como combustible durante los próximos 30 años, y se espera que sea una pieza clave en su política de transición energética.



Así, los proyectos experimentales, y que se realizarán en los próximos meses, estarán a cargo de Promigas, Ecopetrol y la Transportadora de Gas Internacional (TGI - filial del Grupo Energía Bogotá (GEB)), empresas que buscan con la tarea despejar dudas sobre la oferta y el comportamiento en la demanda de este energético.



“El hidrógeno es una alternativa energética que tiene ventajas ambientales, y que puede ser utilizada en la industria y el transporte porque reemplaza a los combustibles fósiles”, explicó Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación colombiana de Energías Renovables (SER Colombia).



En el mismo sentido, Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, señaló que “el desarrollo de la economía de este energético, incluyendo la captura, almacenamiento y uso de carbono para la producción de hidrógeno azul, permitirá descarbonizar otros sectores de la economía como la industria, el transporte y la agricultura, apoyando el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO2”.



Una de las compañías que le meterá el acelerador a fondo en desarrollar los pilotos es Promigas, ya que no será uno, sino dos los que realizará, como iniciativa a fin de su negocio, y buscará que uno de ellos entre en operación en 2022.



Con los procesos de investigación, la compañía estudiará cuatro segmentos para aplicación en movilidad, generación distribuida, mezclas con gas natural en redes y producción descentralizada.



Para Promigas, el interés en el hidrógeno como energético no es nuevo, ya que está incluido en la estrategia de innovación de la compañía, desplegada a través de su Centro de Investigación e Innovación en Energía y Gas (CIIEG),lanzada en marzo de 2019.



En ese momento, la empresa anunció que sus esfuerzos de innovación son la generación distribuida y los gases renovables, entre los que cuenta el hidrógeno, el biometano, el gas natural sintético y el amoníaco.



“El hidrógeno es un energético que permitirá descarbonizar sectores de la economía de difícil electrificación, y al ser un gas es bastante compatible con la infraestructura y know-how que tiene la compañía hoy”, afirmó Marco Sanjuan, gerente de Innovación de Promigas.



Por su parte, Eric Flesch, presidente de la empresa subrayó que “los dos pilares de crecimiento de nuestras empresas son la innovación y la sostenibilidad. Los gases renovables, como el hidrógeno azul y el verde, al tener menor huella de carbono que otros combustibles son una excelente oportunidad para desarrollar nuevas líneas de negocio donde esos dos pilares no sólo sean una declaración, sino una realidad”, dijo.



La otra organización que también desarrollará su piloto para producir hidrógeno es Ecopetrol, empresa que ejecutará un piloto de 50 kilovatios para la producción de hidrógeno por electrólisis (proceso mediante el cual se separan los elementos entre sí mediante el uso de la corriente eléctrica), el cual estará operativo en el primer semestre del 2022.



“Se hará en la refinería de Cartagena (Reficar) para obtener aprendizajes relacionados con el potencial uso de agua en los procesos del complejo industrial y la estabilidad de producción de esta tecnología. Posteriormente el electrolizador será usado en otras aplicaciones”, explico el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.



Y agregó que “en materia de diversificación de la canasta energética, la producción y aprovechamiento del hidrógeno es fundamental. Iniciamos un camino ordenado y de la mano de la innovación y la tecnología para definir cómo incrementar su uso como fuente renovable”.



Finalmente, la tercera empresa que viene con el piloto para producir hidrógeno a la vuelta de la esquina es TGI, iniciativa que ya hace parte de su plan estratégico, y que va en línea con la políticas de energías limpias y/o sostenibles del GEB.



“Buscamos incubar innovación de cara a la agenda que tiene este sector, y que incluye la descarbonización, y avanzar en el hidrógeno verde”, ha afirmado en varios escenarios Mónica Contreras, presidenta de la compañía.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio