Las empresas que mandan en el negocio del ‘offshore’ en Colombia

Al no tener en cuenta bloques para desarrollo de hidrocarburos costa afuera ('offshore') en la próxima subasta Ronda Colombia 2021, la Nación dejó fijada la carta de navegación para la producción de crudo y gas natural a largo plazo.



Así, el mapa del negocio petrolero en aguas del mar Caribe, frente a las costas del país, por los próximos años quedó en manos de Ecopetrol, Petrobras, Oxy, Shell, Noble Energy y Hocol, empresas que siguen en la tarea, pero a sabiendas que antes de 10 años no se presentarán los primeros barriles de producción comercial.



“La operación 'offshore' sigue avanzando, y durante los últimos 10 años se han perforado nueve pozos exploratorios mostrando importantes hallazgos de gas. Por razones de la pandemia y otras decisiones de inversión propias de las compañías, se aplazaron algunos proyectos previstos para 2020-2021”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).



El líder gremial recalcó que, sin embargo, el avance del manejo de la pandemia a nivel mundial, así como el alza en los precios internacionales, ha permitido que las compañías nuevamente estén reiniciando sus programas exploratorios y se espera que para finales de 2021 y durante el 2022 en Colombia se perforen tres nuevos pozos en el mar Caribe.



A la fecha, se encuentran vigentes un total de ocho contratos offshore de exploración y producción (E&P) de hidrocarburos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con una inversión total por ejecutar para la etapa de exploración de US$1.600 millones.



En desarrollo de los contratos E&P suscritos por la ANH, actualmente cuatro contratos se encuentran ejecutando el Programa de Evaluación de Descubrimientos 'Offshore', como los son el área de evaluación integrada COL-5, Fuerte Sur y Purple Angel y el bloque Tayrona, con una inversión propuesta de US$505 millones.



Los tres primeros son desarrollados por Ecopetrol y Shell, y el cuarto es ejecutado entra la petrolera colombiana y Petrobras.



“En cuanto a la actividad exploratoria, se tiene prevista la perforación de dos pozos exploratorios costa afuera, que de acuerdo con la información reportada por los operadores, iniciará en 2022 para el pozo Cumbia-1 (COL-3), y la perforación del pozo Uchuva-1 (Tayrona) se tiene programada para iniciarse a finales del segundo semestre de 2021, pero posiblemente no se terminará este año”, explicó Miguel Lotero, viceministro de Energía.



Además de los dos pozos que serán perforados para exploración, entra en la lista un tercero, se trata del pozo delimitador Gorgon-2, en el bloque COL-5.



“A finales del presente año se perforará un pozo de delimitación, para determinar si es comercial este combustible. Este pozo se localizará en un área de evaluación integrada que servirá de referencia a los tres bloques (Fuerte Sur, Purple Angel y Col-5), y que es una fórmula que contiene la última minuta 'offshore'”, explicó Ana María Duque, presidenta de las compañías Shell en Colombia, Centroamérica y el Caribe.



Para analistas del sector petrolero del país, las operaciones 'offshore' son vitales para el reto de incrementar las reservas de hidrocarburos, necesario para no perder la autosuficiencia.



“Se han dado pasos importantes como la reglamentación de las zonas francas, pero aún falta coordinación interinstitucional para lograr que estos proyectos se desarrollen de forma coordinada y eficiente”, subrayó Inés Elvira Vesga, senior counsel de Holland & Knight Colombia.



La analista recalcó que en estas operaciones costa afuera intervienen diversas autoridades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la ANH, el Ministerio del Interior, la Dirección Marítima (Dimar), entre otros.



“Todo esto implica dispersión normativa y un régimen legal que se traslapa, por lo cual debería intentarse la simplificación de las reglas para claridad del inversionista dado el alto potencial identificado en el caribe colombiano”, precisó Vesga.



Recientemente, la multinacional petrolera Oxy decidió apostarle por la producción de petróleo y gas natural 'offshore' en aguas del mar Caribe colombiano, y así se lo hizo saber al Gobierno Nacional.



El pasado 30 de junio, la hidrocarburífera, con sede en Houston (EE. UU.), radicó ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), una carta en la que no solo anuncia su decisión de quedarse con los bloques COL-1, COL-2, COL-6 y COL-7, frente a las costas de Córdoba y Sucre, sino que además hizo la solicitud para convertir estos contratos a fase de exploración y producción (E&P).



