Durante 2022, 68 obras de energía empezaron a funcionar

XM, operardor del mercado eléctrico, informó que durante el año pasado 25 proyectos de generación de energía y 43 de transmisión entraron en operación comercial en el país, de forma que 68 proyectos en total empezaron a funcionar en este lapso.



De acuerdo con la entidad, las obras de generación sumaron 995 megavatios nuevos al sistema, que de esta forma terminó con una capacidad efectiva neta de 18.777 megavatios.



La mayor parte de la nueva electricidad que se incorporó corresponde al ingreso de Hidroituango, cuya capacidad hasta el momento es de 580 megavatios y es uno de los 6 proyectos hidroeléctricos que se sumaron.



Así mismo ingresaron 243 megavatios de centrales térmicas en 4 obras y 143 de energía solar fotovoltáica en 15 proyectos.



Después de incorporarse esta nueva capacidad, la composición del sistema nacional quedó conformada en 66,8% por energía hidráulica, 31,6% por térmica, 1,49% por energía solar y 0,01% por eólica.



En cuanto a transmisión, 4 proyectos fueron de convocatoria del Sistema de Transmisión Nacional (STN), 3 de otros proyectos del STN, 23 del Sistema de transmisión Regional (23), 13 a transformadores conectados al STR.



"La entrada de estos nuevos proyectos de generación al SIN permite la diversificación del Sistema para atender la demanda y el crecimiento esperado de la misma, a su vez con la entrada de los proyectos de transmisión el Sistema no solo aumenta su confiabilidad si no que viabiliza la entrada de nuevos proyectos de generación", aseguró XM.



PORTAFOLIO