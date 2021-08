En 5 meses, se entregaron 9 obras de agua y saneamiento

Un capítulo de agua y saneamiento básico está incluido en el plan de reactivación ‘Compromiso por Colombia’, que lanzó el Gobierno Nacional el 20 de julio de 2020 para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia en la economía y el empleo.



A hoy, de acuerdo con el viceministro de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, José Luis Acero Vergel, ya son 14 las obras que se han entregado correspondientes a este capítulo en el país.



Es importante tener en cuenta que si bien todo el plan contempla 185 obras, en las que se invertirían $2,6 billones en total, en marzo de este año Portafolio habló con la entidad que aseguró que al 28 de febrero solo se habían finalizado cinco.



Lo anterior quiere decir que en estos cinco meses el Gobierno ha avanzado con la entrega de otras 9 obras, que contaron con una inversión de $57.000 millones.



“Los 14 proyectos terminados benefician a 203.000 colombianos con acceso a agua potable, saneamiento básico y aseo”, destacó el viceministro.



Así, las entregas se habrían efectuado en el municipio de María la Baja en Bolívar; Yopal en Casanare; Astrea en Cesar; Tadó, Atrato y Medio San Juan, los tres en Chocó; dos obras en Cereté, Córdoba; Saladoblanco y Neiva (Huila), Sabanas de San Ángel (Magdalena); Yacuanquer (Nariño); San Andrés (San Andrés); y San Marcos (Sucre).



De estas, la que recibió la mayor inversión fue la de “construcción de la infraestructura para el acondicionamiento de los residuos sólidos y la optimización del relleno sanitario Magic Garden en San Andrés”, con $15.615 millones. Una obra que beneficiaría a 103.955 personas.



Y a este le sigue la “construcción de redes de alcantarillado y ampliación de cobertura del sector no. 4 del municipio de Cereté etapa I”, en el departamento de Córdoba, con otros $6.000 millones.



Entretanto, los “estudios y diseños para la optimización del acueducto del casco urbano del municipio de Yacuanquer” en Nariño ($395 millones) y el “mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector de basuras, para la zona urbana y rural del municipio de Saladoblanco, Huila” ($435 millones), fueron los dos con la menor inversión.



AVANCE DE PROYECTOS



Según la información del Viceministerio, a la fecha, 177 proyectos ya cuentan con recursos asignados del Presupuesto General de la Nación (PGN), aportes de entidades territoriales, OCAD Paz, entre otros, por $2 billones.



Además de las finalizados, actualmente hay 71 obras que están en ejecución, con una inversión de $947.000 millones; 36 que están con convenio ($687.000 millones); 56 en proceso de contratación ($564.000 millones) y 8 restantes que están en evaluación por parte del Ministerio de Vivienda y tienen valor de $370.000 millones.



“Se han generado más de 6.500 empleos entre los proyectos terminados y en ejecución. Con el total de proyectos se generarán alrededor de 17.000 empleos y se les dará un impulso a diversos sectores como las concreteras, la industria del acero y el transporte de carga”, resaltó Acero.



Y con respecto a los proyectos no ejecutados dijo que se adelanta la evaluación y serán financiados con recursos del PGN, aportes de entidades territoriales y el OCAD Paz, una vez cuenten con el aval técnico. “Son iniciativas en fila por lo que no hay un listado definitivo”.



OTRAS OBRAS DE LA ENTIDAD



De acuerdo con el Viceministerio, fuera del Compromiso por Colombia, desde el 7 de agosto del 2018 hasta el 3 de agosto de 2021 se han terminado 270 obras de agua y saneamiento que han impactado la vida de más de 9 millones de personas en 30 departamentos del país.



Entre los más destacados, está el proyecto Guajira Azul que se planteó para atender a la población de la Guajira.



Cabe destacar que este programa presta especial atención a las zonas rurales de la media y la alta Guajira a través de la construcción de módulos de pilas públicas. Allí, las inversiones totales superan los $500.000 millones provenientes de todas las escalas de Gobierno y de cooperación internacional.



