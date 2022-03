‘En Colombia, con energías limpias, la transición será más rápida’

Volvo Cars vive la rápida evolución del mundo de la movilidad y quiere estar al ritmo del cambio por eso su portafolio de eléctricos evoluciona rápidamente y considera que países como Colombia, ricos en fuentes de energía limpias y alternativas, pueden acelerar esa transformación.



Durante el lanzamiento al mercado de las Américas del nuevo Volvo XC 40 Recharge, Luis Rezende, Head del Latam Hub y CEO de Volvo Car Brasil, habló con Portafolio sobre el mercado, las energías y los problemas por cuenta de las diferentes crisis que enfrenta el mundo.



¿Cuáles son las metas de Volvo Cars en la región?



Queremos colocar este año 17.000 autos. Debo contarle que los semiconductores aún nos afectan. Esperamos que el 65% de esa oferta tenga algún grado de electrificación. Vemos que este primer semestre es algo complejo, pero esperamos que el segundo sea mejor. Y seguimos avanzando en electrificar los mercados, en Brasil por ejemplo somos 100%, y en Colombia vamos en 35% de electrificación de nuestra oferta.



¿Cuántos XC40 van a traer?



Ya estamos pidiendo más autos. Hoy estamos con restricciones por varios factores. Para Colombia serán 300 y para toda la región serán 1.500.



Pero para garantizar producto, también hicimos armonización entre los vehículos y ello nos permite cambiar los destinos de los automotores en América Latina, Estados Unidos o Canadá. El asunto es que toda la región está sobredemandada.



Esa sobredemanda es temporal ...



Es difícil decirlo, depende de qué va a pasar con el mundo. Porque esta inflación global no la habíamos visto antes. Y ello me asusta un poco.



Nosotros los latinoamericanos estamos más acostumbrados al fenómeno y la sabemos manejar, está en nuestro ADN.



Antes de la guerra, sin importar los problemas siempre había algún bloque de países que consumía y ello le permitía a las empresas cambiar el foco del mercado, sin necesidad de incrementar precios. Pero lo que vivimos hoy no había ocurrido en los últimos 30 años. Todos enfrentamos el crecimiento de los precios.



¿El problema de inflación puede ser más grave?



Debemos mirar cómo van a reaccionar los gobiernos, y depende cómo van a ser sus medidas. Algunos van a generar ahorro fiscal y otros seguramente harán más gasto. Y esto va a tener consecuencias diferentes.



Y si las decisiones no son adecuadas esto va a generar aún más inflación. Claro esto es en general en el mundo. Pero, otra vez en general, yo creo que la población al final del día va pagar la factura y esto es una lástima.



¿Cómo ve la expansión de electrolineras?



Tenemos un plan muy agresivo de instalación de cargadores públicos de energía en Colombia este año serán 150 puntos de carga, pero le quiero contar que lo que nos está mostrando la experiencia es que las personas prefieren cargar la batería del vehículo en su hogar, así que llegan lo dejan cargando y al día siguiente salen. Al auto eléctrico lo tratan como al celular, siempre sale cargado de la casa.



¿Son caros los carros eléctricos Premium?



En Volvo iniciamos con una estrategia de poner los carros de más baja gama 100% eléctricos. Queremos ser la primera marca Premium electrificada 100%.



UN MODELO POR AÑO



¿Cuántos modelos eléctricos traerán?



Los planes de lanzamiento para las Américas son un vehículo eléctrico a cada año durante los próximos cuatro años.



Claro para nuestro próximo lanzamiento aún contemplamos hacer a finales de este año o máximo enero tendremos otro modelo eléctrico y será un vehículo más grande.

CÉSAR GIRALDO

Subeditor Portafolio

cesgir@portafolio.co