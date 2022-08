En el país 404.000 familias aún no cuentan con electricidad

Archivo particular

A su salida del Ministerio de Minas y Energía, el entonces líder de la cartera, Diego Mesa, destacaba que en el cuatrienio habían logrado conectar a poco más de 90.000 personas por primera vez al servicio eléctrico. ¿Cómo dejaría eso el panorama de cobertura a este servicio en el país?



De acuerdo con los datos del Ministerio de Minas y Energía, a julio de este año el índice de cobertura de energía eléctrica (Icee) era 97,17% de los hogares del país tenían conexión eléctrica, un avance de 63 puntos básicos frente a la cifra de 2018 que había sido de 96,54%.



Sin embargo, los datos reflejan que hay en total 404.231 el número de viviendas aún sin servicio, con una notable diferencia entre los datos de las cabeceras y las demás zonas. Por ejemplo, 99,5% de los hogares en cabeceras municipales están conectadas al servicio, mientras que en las demás zonas esta cifra llega a 87,1%.



Si bien el número de personas recibiendo energía en sus hogares es alto, hay algunas zonas específicas en las que el porcentaje es bajo. Son seis los departamentos cuyo Icee es menor a 90%. Son Vichada, La Guajira, Amazonas, Guainía, Putumayo y Chocó.



En el caso de Vichada, por ejemplo, 57,78% de su población está conectada, lo que significa que el restante no tiene el servicio público, casi 8,200 hogares. Sin embargo, en términos nominales, La Guajira tiene a más número de familias sin conexión: 77.601.



Porcentualmente 39% de los hogares no tienen electricidad. Además, significa que en la Guajira está 19,2% del total de familias a nivel nacional que no cuentan con este servicio.

Por otra parte, el mayor avance en los últimos años han sido Vaupés (45,3 puntos porcentuales), Guaviare (20,9 puntos) y Guainía (15,9% p.p.). El total de personas que se conectaron en estos departamentos fue 10.426, lo que representa 11,5% de los conectados nuevos en el país. Pero es en Nariño donde hay más nuevos usuarios: 11,002 (12,1% de las nuevas conexiones).



El reto de la conexión



Al ser las zonas más alejadas del país las que más dificultades para conectarse a electricidad tienen, el nuevo Gobierno se enfrenta al reto de mejorar la cobertura en las zonas que cuentan con los números más bajos.



Sandra Fonseca, presidente de Asoenergía, afirma que "lo más importante es cumplir con las expansiones del Sistema Interconectado Nacional para abastecer la demanda de manera eficiente y económica".



Sin embargo, la experta destaca que hay costos asociados a este crecimiento de la red, pues los planes expansión (y algunos retrasos) pueden encarecer el costo final de la energía a los consumidores de todo el país "al incrementar las necesidades de generación de seguridad". Esta producción de seguridad se hace más necesaria en la medida en que se demoren en entrar proyectos de generación y transmisión.



Fonseca ve en esto un reto que debe tener en cuenta el nuevo Gobierno, pues podría tener impactos en la inflación de los hogares de menores recursos.



Daniela Morales Soler