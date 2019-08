En el país hay 15 aeropuertos en ampliación y remodelación

Actualmente 15 aeropuertos del país se encuentran en obra y este año dos serán entregados, con una ampliación en su capacidad que duplicaría la actual.



En total, se estima que las inversiones de los proyectos que están en ejecución superan los $1.300 millones, entre los que hacen parte de contratos de concesión firmados con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los que están a cargo de la Aeronáutica Civil.

En este último grupo, los recursos para tal fin, solo durante el 2019, son de $673.000 millones, de acuerdo con la información entregada por la autoridad aérea.



Lea: (Skandia compró 50% de Aeropuertos de Oriente)

En concreto, las intervenciones que serán finalizadas durante este segundo semestre serán las de Leticia (Amazonas) y Pasto (Nariño).



No obstante, se está trabajando en diferentes tareas, tanto de mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación de pistas y terminales, en los aeropuertos de Armenia, Popayán, Cartagena, Buenaventura, Villa Garzón, Pasto, Pitalito, Providencia, Nuquí, San Andrés, Puerto Carreño, Barranquilla, Rionegro y Bogotá.



Lea: (El operador de aeropuertos más grande de España busca nuevo ‘aterrizaje’ en Colombia)



LOS MÁS PRÓXIMOS



La ampliación del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, de Leticia, que se viene construyendo desde 2015 y cuyo plazo inicial para la ejecución de obras era de 33 meses, según señaló en un informe reciente la Contraloría, por fin será terminado.

De acuerdo con el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, este proyecto será entregado puesto en operación en diciembre este año, y actualmente, el nivel de avance es del 90%.



“En estas fechas el año pasado, el progreso luego de tres años era del 60% y el proyecto estaba desfinanciado, pues faltaban $30.000 millones para poder terminarlo. De eso, ya conseguimos $15.000 millones y se están haciendo las gestiones para el resto”, señaló el funcionario.



Las intervenciones, que ascienden a los $160.000 millones, incluyen la demolición del terminal antiguo, que mide 1.700 metros cuadrados, y la construcción de uno nuevo, de 11.000 metros cuadrados, además de la ampliación de la pista en 300 metros, la expansión de la plataforma y una nueva estación de bomberos.



En cuanto a sillas en las salas de espera, tendrán un total de 300, mientras que ahora solo hay 75. Por lo que, en suma, según el directivo, la capacidad del aeropuerto será más que duplicada.



Respecto a los atrasos, Salazar explicó que hubo inconvenientes con los estudios y diseños, y que, adicionalmente, desde el 2018 tuvieron que lidiar con el desabastecimiento de cemento en la región. “En el 2017 la Dian emitió una circular que no permitía la importación de cemento en ciertas zonas, porque había riesgo de narcotráfico, y esos materiales se traían de Brasil, y lo tuvieron que empezar a llevar desde Puerto Asís, lo que se demoraba 20 días”, señaló el funcionario.



Adicional a lo anterior, el año pasado la Aerocivil contrató por $50.000 millones la rehabilitación de la pista y el mejoramiento de las franjas de seguridad, lo cual sería entregado en diciembre del 2020.



“También es importante decir que el consumo de energía del aeropuerto ampliado no va a tener un impacto negativo sobre las redes de Leticia, que ha sido un reparo de la comunidad, pues la empresa encargada compró una planta nueva y conectará con una línea privada al aeropuerto”, explicó Salazar.



De otro lado, en el aeropuerto Antonio Nariño, de Pasto, se terminarían las obras en septiembre próximo y en el último trimestre se pondrían en operación, luego de hacer los traslados correspondientes.



En este caso, todo el proyecto está dividido en tres contratos, el primero, que fue firmado en el 2014 por un valor de $40.000 millones, se ejecutó hasta el 98% hasta finales del 2018.



Sin embargo, pese a que la Aerocivil le otorgó en su momento una prórroga de dos meses al contratista para terminar lo que hacía falta, este incumplió el plazo. Ahora, ambas partes atraviesan un proceso judicial en el que el contratista podría ser multado.



En medio de esa discusión, a finales del año pasado se firmó un nuevo contrato por $11.000 millones para poner en función la terminal y la torre de control, que tienen un avance del 71% en este momento. Y son estas las obras que finalizarán en septiembre.

El tercer contrato en cuestión se adjudicó en diciembre pasado para hacer los parqueaderos y encargarse del urbanismo por $8.700 millones. Esta parte estaría lista en enero del 2020, según la autoridad.



En este caso, la capacidad también será duplicada, pues la terminal pasará de medir 1.600 metros cuadrados a 6.000 metros cuadrados. Y el número de sillas será de 322, mientras que hoy es de 150.



El directivo adelantó, además, que en el último contrato se incluyeron estudios y diseños para rehabilitación de la pista, lo que contribuiría aún más al aumento de la capacidad y sería un proyecto para el 2020.



También agregó que en diciembre se terminaría de construir la nueva torre de control del aeropuerto de Armenia, y la ampliación de la zona aledaña a la pista. No obstante, el levantamiento de una nueva terminal sería entregado en el primer semestre del 2018.





Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co