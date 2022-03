En julio, el piloto de ‘fracking’ Kale proyecta perforar.

Si el cronograma trazado por los técnicos de Ecopetrol se cumple sin contratiempos, luego que la Anla concediera la licencia para adelantar el Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) Kalé, los trabajos de perforación comenzarían en julio.



Según los tiempos de la petrolera nacional, los trabajos de obra civil comenzarían en un mes, y cuyas labores terminarían a finales de junio, para darle paso al montaje del taladro e iniciar esta etapa.



Sin embargo, hay que tener en la cuenta, que vienen 10 días para que los opositores al piloto de fracking, interpongan los recursos de reposición para frenar el proyecto, los cuales pueden demorarse de cuatro a seis semanas para ser resueltos.



Así, se proyecta que para el séptimo mes del presente año comiencen los trabajos de fracturamiento hidraúlico que permitirán establecer los verdaderos alcances y afectos al aplicar esta técnica para producir crudo y gas en yacimientos no convencionales (YNC).



“En la siguiente instancia del proceso, los terceros intervinientes y Ecopetrol pueden solicitar a la Anla modificaciones a los requerimientos de la Licencia Ambiental. Posteriormente, esta autoridad evalúa los argumentos y se pronuncia nuevamente. Y hasta tanto la entidad resuelva los recursos presentados, no se podrán iniciar actividades”, explicó uno de los voceros de la petrolera.



Así, con los recursos resueltos, se da inicio a las actividades operativas del proyecto, que consistirán en la adecuación y mantenimiento de algunas vías, la construcción de una plataforma de aproximadamente de cinco hectáreas y la perforación de tres pozos: uno pozo al que se le aplicará la técnica de fracking, uno captador de acuíferos profundos o no aprovechables, uno inyector de aguas de producción y fluido de retorno.



“Bajo el concepto de urna de cristal, primará la transparencia y apertura, y sin escatimar esfuerzos económicos, ambientales, sociales, tecnológicos y humanos, se permitirá al país avanzar en el próximo año y medio para probar la viabilidad en el desarrollo de los YNC, donde el país tiene un gran potencial”, señaló Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy.



Por su parte, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, señaló que la decisión de la Anla para viabilizar el desarrollo del piloto de fracking Kalé “es una muestra del proceder prudente de la industria local para introducir nuevas herramientas exploratorias desde el punto de vista de investigación para establecer verdaderamente los efectos ambientales y sociales”.



La Anla subraya que los resultados de los Piloto de YNC serán objeto de estudio especial por parte del Comité de Evaluación, “y es esta instancia la que determinará si estos cumplen con los requisitos y condiciones establecidas para avanzar hacia una fase comercial de producción de hidrocarburos a través de esta técnica”.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

PORTAFOLIO