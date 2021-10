¿En qué consiste nueva Ley de Gas Combustible y qué beneficios tiene?

Archivo particular

En el marco del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), fue presentada la nueva Ley de Gas Combustible, que será promulgada en próximos días por el Gobierno Nacional.

En diálogo con Portafolio, Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), afirmó que la norma implica beneficios a toda la cadena, desde la producción hasta el consumo final, incentivando de paso la sostenibilidad para mejorar la calidad del aire.



(Vea: Cerrar el ‘anillo’, piedra angular del suministro de gas en el país).



¿Por qué promovieron la nueva Ley de Gas?



El gas natural es necesario para mejorar la calidad del aire y luchar contra el cambio climático sin comprometer la competitividad y la equidad del país. Junto a las energías renovables no convencionales, son las opciones más relevantes en la matriz energética de los siguientes años, y por esto la Ley incentiva el uso del gas en diferentes segmentos productivos.



¿Cuáles son los beneficios de la nueva norma?



Asegura que más de un millón de familias que hoy cocinan con leña tengan mayores oportunidades, para adquirir un combustible más limpio y seguro. También, implica beneficios a quienes generan energía con el gas natural, e incentiva la movilidad sostenible para mejorar la calidad del aire.



¿El país está con déficit de gas natural local?



Hay oferta suficiente para atender la creciente demanda de gas. Son más de 10,3 millones de usuarios, 195.000 comercios e industrias, 622.000 vehículos livianos, en su mayoría taxis, y más de 3.400 vehículos pesados, que hoy disfrutan de este combustible.



Con los campos actuales, el potencial costa afuera, costa adentro y los nuevos desarrollos de infraestructura pronosticados por la Upme, tendremos el gas suficiente para abastecimiento por más de 100 años y, así, asegurar la transición energética.



(Vea: Nación ha girado $2,1 billones en subsidios de energía, gas y GLP).



¿Cómo impulsar más la extracción de gas local?



Lo más importante es generar mayor confianza inversionista. Nuestro potencial de gas natural es más grande de lo que muchos creen, tanto en yacimientos continentales, en el mar Caribe, y en no convencionales. Allí, es donde debemos concentrar los esfuerzos para lograr una autosuficiencia, generar empleo, inversiones y mayor seguridad energética.



Las próximas rondas por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos serán cruciales para los campos que tienen vocación a gas, para aprovechar la experiencia de las compañías que ya están en el mercado colombiano y para atraer nuevos jugadores.



(Vea: En agosto, leve aumento en la producción de petróleo).



¿Es necesario importar gas para atender la demanda?



La demanda actual puede ser atendida con el gas local. Esto sumado al respaldo de la importación para la generación térmica que le da estabilidad al sistema.

En este punto, más que centrar la discusión en la pertinencia o no de importar gas, es esencial que se prioricen los esfuerzos para capitalizar todo el potencial doméstico: campos vigentes, costa afuera y potencial continental.

Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas). Archivo particular

La regasificadora del Pacífico, es necesaria?



Las plantas regasificadoras tienen la vocación de generar respaldo al sistema energético y bajo esa premisa ha funcionado la planta de Spec en el Caribe. Es importante que, en caso de que se materialice el proyecto de la nueva planta de regasificación en el Pacífico, se busquen eficiencias económicas que protejan a los usuarios, al sector y le den competitividad al gas natural.



Debemos priorizar la producción local de gas natural teniendo en cuenta el gran potencial que tenemos. Esto se traduce en regalías, impuestos y mano de obra local, que necesitamos para los próximos años.



¿Cuáles son las obras de transporte para garantizar el abastecimiento?



Colombia tiene la necesidad de ejecutar pronto aquellas obras de transporte incluidas en el Plan de Abastecimiento de Gas, que permitan flexibilidad de los flujos de gas en todo el país, ya que esto contribuye a aumentar aún más la confiabilidad del servicio. Pero, es necesario definir, por parte del Gobierno, la remuneración para cada proyecto, así como los mecanismos de financiación de estos.



(Vea: Seguridad energética: los 4 proyectos para garantizar abastecimiento).



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio