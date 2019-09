En riesgo, seguridad energética para el suroccidente

Un proyecto de transmisión de energía eléctrica de 426 kilómetros de extensión, y que desarrolla el Grupo Energía Bogotá (GEB), está frenado por la posición de los habitantes de Palmira (Valle del Cauca), quienes se han negado reiteradamente a que la línea pase por su municipio. El mayor conflicto se presenta en un tramo de 17 kilómetros, que corresponden tan solo al 4% del trazado total.



“Si se frena su construcción quedaría en entredicho el desarrollo, la confiabilidad, seguridad y calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica para el suroccidente del país”, le indicó a Portafolio una fuente del sector.



El proyecto denominado Refuerzo Suroccidental 500 kV fue adjudicado al GEBogotá en febrero de 2015 por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



“La entidad estimaba que la línea podía entrar en operación en septiembre de 2018, pero el tropiezo se registra en el Tramo 2, en el municipio de Palmira, el cual no ha podido ser desarrollado”, explicó una fuente de la Upme que fue consultada.



Portafolio además pudo establecer que los técnicos del GBE no pueden cambiar el trazado en estos kilómetros ya que el municipio de Palmira limita por el oriente con la Cordillera Central y por el occidente con el río Cauca, además de las reservas ambientales que están en el área, la cercanía con el aeropuerto Alfonso Bonilla y los sitios de interés arqueológico y cultural.



Así mismo, ha habido restricción para el acceso del personal del GEB y funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), debido a las posiciones asumidas por algunas personas de la zona que no permiten tomar fotografías ni desarrollar el trabajo de campo adecuado para este tipo de proyectos.



“La Upme ha expuesto ante diversas entidades las dificultades y lo complicado que sería para el país no contar con este proyecto. Así se lo ha manifestado a la Consejería Presidencial para la Competitividad de la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía, la Anla, entre otras”, reiteró la fuente del sector energético consultada, y señaló que el tema fue abordado la semana pasada en el Consejo de Ministros.