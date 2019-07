En seis días se decidirá cómo liquidar la Ruta del Sol II

Llegar a un acuerdo para liquidar el contrato de la Ruta del Sol II, por las obras que sí se realizaron en ese proyecto de 538 kilómetros - que se calcula corresponde a un avance del 52% en su momento - se ha convertido en un reto para los involucrados.



Como un nuevo capítulo en este proceso, ayer la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que no se llegó a un convenio con los siete bancos que financiaron esas obras, acerca del monto que la Nación les deberá pagar.



Pues, como había anunciado esa cartera la semana pasada, se esperaba que las entidades financieras renunciaran a recibir los intereses asociados a la deuda, para que el Estado se pudiera ahorrar alrededor de $230.000 millones.



“El Gobierno Nacional trabaja en la mejor alternativa, que propenda por el resguardo de los intereses del Estado y de los colombianos. En ese sentido el Estado estaría ahorrando una cifra cercana a los $230.000 millones ya que los bancos han expresado su intención de renunciar a los intereses que se han causado hasta la fecha”, señaló el Ministerio de Transporte el pasado 22 de julio, a través de un comunicado.



Sin embargo, el 24 de julio, Odebrecht emitió un comunicado en el que señaló que desconocía las reuniones de conciliación y destacaba que las decisiones las debería tomar el tribunal de arbitramento en curso.



“Ni la concesionaria ni Odebrecht han participado en ninguna agenda de conciliación con la participación de los bancos financiadores, ni con el Estado. La empresa considera que el pago del financiamiento de las obras efectivamente ejecutadas, debe realizarse con el valor de liquidación del contrato que debería ser determinado a partir de los peritajes practicados en el ámbito del tribunal de arbitramento que se encuentra en curso y con fecha de fallo previsto para el día 6 de agosto”, expresó la firma involucrada.



A POCOS DÍAS DEL FALLO

Cabe recordar que la decisión de liquidar el contrato entre la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en febrero de 2017, se dio a raíz del escándalo de corrupción protagonizado por Odebrecht, empresa que tenía el 62% de la participación en el negocio.



Sin embargo, pasados más de dos años desde que se firmó ese convenio, todavía no se ha podido sanear la situación, puesto que no se ha logrado determinar cuál es el valor real de las obras que se hicieron.



Por esa misma razón, la discusión se tuvo que dar en el tribunal de arbitramento de Bogotá, el cual deberá fallar el próximo martes, de acuerdo con el cronograma.



En ese documento estaría especificado el modo en el que se deberán pagar las deudas que dejó la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. con los proveedores, los contratistas y los bancos. Desembolsos que saldrán de los bolsillos de la Nación.



Y, en el mismo fallo, se conocería el avalúo de la obra, el cual se ha convertido en el punto más álgido en la negociación.



Pues, de hecho, a la fecha se han adelantado tres peritazgos de diferentes autores, para tratar de determinar el monto.



En el último, que fue realizado por la firma Duff & Phelps y que se entregó en mayo pasado, se concluyó que faltan por pagarse $1,9 billones, de los cuales $1,2 billones irían a los bancos (Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas).



Hasta el momento, el Estado ya ha hecho dos pagos a terceros de buena fe que suman alrededor de $1,6 billones.



LOS SOBRECOSTOS

Otra determinación pendiente que sería resuelta en el fallo, está relacionada con presuntos sobrecostos del proyecto.



Pues, de hecho, la razón por la que se abrió la negociación inicial en el tribunal de arbitramento en el 2016, fue que el concesionario le exigió a la ANI el pago de unos $750.000 millones por concepto de sobrecostos de construcción.



Sin embargo, la mencionada agencia decidió no aceptar esta demanda al considerar que ese monto era responsabilidad de la firma.



Y, dadas las complicaciones que se dieron en el caso, este punto tampoco ha sido resuelto.