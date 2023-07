Van 14 convocatorias de subasta en el mercado regulado

El mercado eléctrico ha venido evolucionando hacia alternativas que permitan brindar mayor confiabilidad y flexibilidad al sistema. El año pasado, la Creg emitió una resolución que certifica a Derivex como el primer Mercado Anónimo Estandarizado de contratos de Energía.



Su gerente, Juan Carlos Téllez, explicó que con este mecanismo se puede blindar en parte a los compradores de energía de las variaciones de los indexadores. De hecho, señaló que el precio del kilovatio para finales de este año se negoció sobre los $240.



¿Cuál es la operación de Derivex en el mercado?

Este es un mercado organizado que ha sido avalado por el Gobierno y en el que se negocian valores. Básicamente somos un sistema de negociación y registro de valores y eso tiene ya un marco normativo bien estructurado en el que la ley establece que los contratos futuros de energía eléctrica son considerados valores.



Estos mercados tienen una cámara de riesgo central de contraparte.



¿Cuál es el margen a futuro que manejan estos contratos que se negocian?



Nosotros hemos venido ajustando el mercado a las necesidades. Hay que comprender que estos son productos financieros y no se despacha energía eléctrica. Hemos adecuado el mercado a seis años de contratación pero nuestros contratos son mensuales.



Esta es una de las bondades, que los agentes del sector pueden llevar a cabo coberturas en algunos meses particulares teniendo en cuenta las estaciones y las previsiones climáticas.

¿Cuál es la diferencia de esto frente a un contrato bilateral?



En estos casos, el agente hace una convocatoria, pero esas convocatorias son de periodos anuales, y es muy difícil que se venda energía para un período puntual. Nosotros tenemos 72 contratos mensuales, que son seis años.



¿Asignaron contratos para este fenómeno de El Niño?



Sí. Lo primero es que desde el 2010 se creó esta compañía y había unos agentes sector eléctrico que hacían transacciones, para atender demanda a los regulados. A partir del 2018 la Creg emitió una resolución que permite que nuevas entidades presentaran un mecanismo de comercialización para la demanda regulada y a partir del año pasado avaló y certificó que Derivex cumple con todas esas exigencias.



Bajo ese contexto hemos organizado unas convocatorias de subasta en las que se forman los precios de referencia que los comercializadores pueden trasladar directamente a la tarifa.



Hoy en día estamos llevando a cabo dos convocatorias al mes desde el año 2021, pero en esa época era un tema más de alistamiento. En octubre hicimos la primera convocatoria y se hizo a precios de $343, bastante competitivo si se toma en consideración que el precio promedio de este año está por arriba de los $400.



Si esta resolución hubiera salido hace dos años, hoy en día tendríamos precios de $240 fijos, sin indexación.

Juan Carlos Téllez, gerente de Derivex CEET

¿Cómo se estima el precio para contratos a futuro sin indexar?



Esto es algo que tiene que evaluar el generador cuando va a hacer sus ofertas en el mercado. Cuando se miran los indicadores de inflación no es directamente proporcional a la afectación de un generador, entonces lo que hacen los generadores es que incorporan dentro de su precio alguna expectativa de inflación y ofrecen un precio único.



En los contratos bilaterales se tiene en cuenta la inflación, pero no solamente eso. Se tiene en cuenta el riesgo de crédito y yo creo que esa es la fortaleza que buscaba la Creg en este tipo de mecanismos para asegurar que al usuario se le protegiera con un precio más eficiente.



Como nosotros somos un mecanismo anónimo, no hay ese tipo de discriminación en el mercado.



¿Se podría convocar una subasta del Ministerio de Minas y Energía por medio de Derivex?



Claro, y eso de hecho sería una muy buena iniciativa, pero sería necesario hacer una subasta con las características de este mercado. Esa puede ser una iniciativa que puede utilizar el Gobierno para un tema puntual, por ejemplo, para atender algunos periodos particulares cuando haya alta exposición a bolsa.

¿Cuánta energía se ha negociado?



La primera convocatoria la iniciamos el octubre del año pasado, tuvimos adjudicaciones a precios de $340 pesos para el 2023.



A corte de hoy hemos realizado 14 convocatorias en las que se han negociado alrededor de unos 128 gigavatios, que representa alrededor de unos 357 contratos. En monto estamos hablando de movimientos de cerca unos $50.000 millones en estos meses.



Se requiere más liquidez

Juan Carlos Téllez, gerente de Derivex, apuntó que el mecanismo del Mercado Anónimo Estandarizado tiene una serie de ventajas para el sistema. Sin embargo, señaló que aún se requiere una mayor liquidez.



“Se forma un círculo virtuoso, si los generadores empiezan a ofrecer más energía a través de Derivex y además puede haber otros participantes, va a hacer el mercado mucho más competitivo”, explicó. A esto añadió que se requieren más agentes participando del mercado y una mayor oferta de energía que permita al mercado ganar más profundidad.





DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio