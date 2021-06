Licencias de construcción crecieron en Colombia durante abril

El Dane reveló que en abril el área licenciada para construcción en el país fue de 1,55 millones de metros cuadrados (m2), lo que implicó una recuperación en las cifras con relación al dato de 2020, ya que reveló un crecimiento de 376%, pues en el mes de referencia del año pasado solo se habían licenciado 326.032 metros cuadrados.

Además, si se comparan las cifras con 2019, antes de la pandemia, tan solo se ubican 4% por debajo del dato de hace dos años, cuando se licenciaron 1,63 millones de m2.



De acuerdo con la autoridad estadística, el resultado de las cifras de abril de 2021 se vio impulsado especialmente por la aprobación de área para vivienda, donde se aprobaron 1,22 millones de m2, lo que significó un aumento de 948.973 m2 frente al mismo mes de 2020.



Por otra parte, se aprobaron 331.733 m2 para la construcción de destinos no habitacionales, lo que representó un aumento de 277.977 m2 en comparación con abril del año anterior.



En el comparativo bienal (2021 vs 2019) el Dane destacó que se dio una reducción de 6,7% en el área aprobada para vivienda, mientras que para los destinos no habitacionales se presentó un aumento de 2,3% frente a los datos prepandemia.



En el periodo enero – abril de 2021 se licenciaron 6,57 millones de m2 para edificación, mientras que en el mismo período de 2020 fueron 4,86 millones de m2, lo que representó un aumento de 35,3%. En lo corrido del año y en comparación con las cifras de licenciamiento de 2020 el área aprobada aumentó 42,1% para vivienda y 7,7% para los destinos no habitacionales.



PORTAFOLIO