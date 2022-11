Enel centrará su estrategia en 6 países, entre ellos Colombia

Durante la presentación anual del Enel Capital Markets Day, la compañía italiana de generación presentó los que serán los pilares de su inversión entre 2023 y 2025. La empresa informó que llevará a cabo un plan de enajenación de activos por un total de 21.000 millones de euros para reducir la deuda del Grupo, así como centrar su operación en seis países core.



Dentro de estos se encuentra Colombia, así como Italia, Brasil, Chile, Estados Unidos y España.



Francesco Starace, CEO de Enel, afirmó que para el caso de Colombia, su estrategia estará centrada de dos puntos. Por una parte, el crecimiento de la generación eléctrica con energías renovables no convencionales.



En segundo lugar, Starace recalcó que también seguirán incrementando la capacidad tecnológica. “Seguiremos aumentando la contribución tecnológica de la red para brindar a nuestros usuarios sistemas de mejor calidad”, destacó.



Por último, añadió que Enel X tendrá una cartera que empezará el trabajo para la producción de buses eléctricos en Bogotá e invertirán más en este negocio de flotas eléctricas de transporte públicos. Esta estrategia será centrada en Colombia, pero se aplicará a otros países de la región.



Con respecto al panorama político, Starace señaló que no están preocupados. “Debo decir que nos sorprende positivamente y no vemos problemas con la evolución del sistema regulatorio y las actuaciones gubernamentales. Lo que hizo el gobierno con respecto a tarifas es razonable y no nos preocupa”, concluyó.



