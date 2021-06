Energía más barata con paneles solares que por red

¿De qué manera un proyecto de dos estudiantes antioqueños que nació en un semillero de investigación de la Universidad Eafit se convirtió en la primera empresa de recursos distribuidos de energía de Colombia, referente en el país por sus soluciones de energía solar, movilidad eléctrica y almacenamiento de energía?



Lo lograron creando Erco, una compañía que desde 2011 implementa energía limpia, confiable y económica, y que actualmente tiene 1.912 usuarios (1.504 hogares y 408 comerciales e industriales) y cada vez más está revolucionando la industria energética solar.

Sus cifras así lo evidencian: a la fecha han construido más de 1.000 proyectos en Colombia, impulsando la capacidad instalada de Colombia, que según cifras del Ministerio de Energía es de 225 Megavatios a partir de fuentes renovables no convencionales, el equivalente al consumo básico de más de 200.000 hogares.



Los antioqueños también han desarrollado alrededor de 800 proyectos de infraestructura de carga para vehículos eléctricos y cerca de 100 de almacenamiento de energía. Esto, sin contar que cuenta con las plataformas digitales del sector energético más reconocidas del país.



Pese al impacto que ha generado la pandemia en la economía del país, cerraron 2020 con un crecimiento del 52% en ventas, lo que no solamente refleja el potencial que tienen las ideas de negocio que se generan en Colombia, sino que cada vez más las personas se apropian de la idea de consumir energías limpias a todo nivel.



Afirma Juan Camilo López, CEO de Erco Energía, que “los colombianos somos libres de elegir a quien comprarle energía, no necesariamente debe ser quien la comercializa localmente, por eso al decidir cambiarse a energía solar se pueden presentar escenarios como: poder generar la propia energía que se consume e incluso almacenarla; vender el excedente que se produce en casa a la propia red local y tener un ingreso extra; e incluso disminuir el pago de una factura de $200.000 que puede pasar a $12.000”.



MÁS ENERGÍA, MÁS CRECIMIENTO



Para 2021, la empresa planea crecer más del 100%, doblar ventas a nivel nacional, las cuales en 2020 estuvieron sobre los $19.000 millones y consolidar la facturación por más de $7.336 millones en sus sedes de Panamá y Estados Unidos. Para cumplir con esta meta, fortalecerá la inversión que desarrolló el año pasado, en la que se destinaron inversiones por el orden de los $4.140 millones en tecnología.



De hecho, este año la marca espera desarrollar 240 proyectos de energía solar en todo el país, el doble de los que adelantó en 2020; 360 proyectos de movilidad eléctrica y 50 con su línea de almacenamiento eléctrico.



MÁS DE $1.800 DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA



El éxito de esta empresa que nació como un proyecto universitario es su modelo de negocio, que se fundamenta en soluciones de generación de energía con tecnología de punta, para que los usuarios ahorren dinero y optimicen recursos.



Uno de sus grandes hitos tecnológicos es NEU, el primer comercializador digital de energía de América Latina que cuenta con una plataforma web y otra móvil, con las que cualquier persona puede hacer seguimiento y medir en tiempo real los consumos de energía eléctrica, basados en inteligencia artificial y blockchain.



Para destacar, solo en desarrollo tecnológico e innovación proyectan invertir este año $1.800 millones. “Cuando la tecnología y la energía se encuentran se logran proyectos de gran impacto para el mundo, ese precisamente es el propósito de nuestra empresa y estamos convencidos que con nuestra expansión en Panamá y Estados Unidos lograremos la masificación de los recursos distribuidos de energía”, aseguró López.



PORTAFOLIO