Las causas de la energía cara en bolsa así embalses estén llenos

Si bien el Gobierno Nacional y el sector privado anunciaron una serie de esfuerzos para reducir los precios de la energía vendida por contratos, una nueva alerta se ha generado y está relacionada con los incrementos del precio en bolsa.



Según datos de XM, operador del mercado, en los últimos meses se han visto incrementos en el valor del kilovatio negociado, con algunos picos en particular, aunque con un crecimiento sostenido.



Esto llevó a que la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, hiciera un llamado, dado que la mayoría de energía que se vende en bolsa viene de fuentes hídricas y señaló que a pesar del alto nivel del embalses (86,3% el 5 de octubre), el precio promedio ha tenido un importante aumento.



Por ello, la Superintendencia de Servicios Públicos requirió a Isagen, Enel, EPM, Celsia y Chivor información relacionada con sus precios de energía. “Los aumentos observados en el precio de energía durante las últimas semanas preocupan a la Superservicios, ya que las condiciones hidrológicas del país están por encima de los aportes medios históricos”, señaló la entidad.



Dagoberto Quiroga, líder de la entidad de control, indicó que esto era preocupante puesto que en un escenario de menores precipitaciones la situación sería crítica. Al respecto Camilo Marulanda, gerente de Isagén, precisó que si bien es cierto que las condiciones hidrológicas son altas, esta no es una situación unánime en todo el territorio. “Por ejemplo, en nuestra central Miel estamos por debajo de sus niveles mínimos de reserva”, afirmó.



Agregó que cada vez que hay una contingencia (como la del Guavio) el precio sube por la mayor demanda y en la medida en que el sistema eléctrico continúe “estrecho” por la necesidad de más centrales entregando energía, esto va a seguir ocurriendo.



Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), explicó que no podía hablar de precios y que representaba al único actor de la cadena en libre mercado. pero coincidió con Marulanda con respecto a que hace falta nueva oferta. “Cada vez más hay más proyectos atrasados. Eso genera presión en el sistema. A eso se suma que hay una presión inflacionaria en todo el mundo”, recalcó.



En el caso de la energía térmica, las empresas señalaron que hay motivos inflacionarios que impactan en los precios de su oferta. Alejandro Castañeda, director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), precisó que las térmicas están obligadas a declarar sus costos y en los últimos meses estos han visto incrementos. Esto para el caso del gas, carbón e incluso las de diésel. En la medida en que deben declarar sus costos (funcionan en casos específicos), su vigilancia es constante.



El superintendente señaló que han pedido información también a XM para analizar el comportamiento de los precios y ejecutar sanciones en los casos en que se encuentren irregularidades.



María Nohemí Arboleda, gerente de XM, dijo que sí han evidenciado un incremento en los últimos meses, aunque no tienen claridad de los motivos que llevan a esto. Sostuvo que el esquema de precios permite que en escenarios de alta demanda y una oferta más limitada estos son efectos que se pueden dar.

Fitch alerta por futuros incrementos

La situación en precios de bolsa (o spot) también fue analizada por la firma Fitch.



Según su informe, ese choque de mayor demanda y una oferta que no crece al mismo ritmo puede llevar a nuevas alzas. De acuerdo con sus datos, cada año el incremento sería de 4,8%. También señalaron que si continúan los retrasos en Hidroituango, así como los proyectos renovables de La Guajira (una parte conectados a la línea Colectora) los precios spot se mantendrán elevados.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio