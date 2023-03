Hay 296 megavatios solares instalados en 27 proyectos

Para 2027, la Upme proyecta que la matriz eléctrica del país se haya modificado hasta ser 43% hidroeléctrica, seguida en 30% por la energía solar.



(Vea: Celsia pondrá en operación cinco nuevas granjas solares).

Esto quiere decir que esta fuente será la segunda más importante en cuanto a la capacidad instalada, dentro de cuatro años, superando la generación térmica que actualmente es la segunda fuente.



Si bien actualmente hay 296 megavatios instalados de energía solar, de acuerdo con los datos de XM, operador de mercado, para llegar a esta meta se requerirían 10.214 megavatios.



La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) señala que si todos los proyectos que están programados para ingresar lo hacen, esta meta podría lograrse con un porcentaje de participación de 30%. Este cambio se dará desde el dato actual de 296 megavatios, que no alcanzan a representar 1% de la capacidad.



Las cifras del operador del mercado muestran que a pesar de las dificultades que ha tenido el sector para poner en funcionamiento las plantas de energías renovables no convencionales, hay 27 plantas que ya están conectadas al sistema.



Las cinco más grandes (con una capacidad de 20 megavatios cada una) son Bosques Solares de los Llanos 4, de Isagen; La Sierpe, de Atlántica; y los proyectos Trina - Vatia BSL I, II y III, de Vatia. A pesar de que La Guajira es una de las regiones del país con mayor radiación solar, como se evidencia en el mapa, hasta el momento no hay ningún proyecto de esta región que esté entregando actualmente electricidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de esta tecnología.



El departamento que cuenta con más proyectos solares conectados al SIN operando es Meta. En este hay seis proyectos con una generación instalada de más de 100 megavatios. En este se ubican parques de Ebsa, Isagen y Vatia.



(Vea: Ecopetrol inauguró Las Brisas, su tercer parque solar).



Adicionalmente, hay otros cuatro que están proyectados por parte de GreenYellow para que entren, puesto que ya están en construcción.

Los que ingresan en 2023

Este año, según datos de XM, ingresarían unos 3,983,7 megavatios solares. Esto se daría gracias a unos 137 proyectos que según la entidad están programados para ingresar al SIN.



El más grande que se espera es Chinú, de Latam Solar, cuya capacidad instalada sería de 350 megavatios. El parque estará ubicado en Córdoba y no cuenta con asignaciones de subasta de cargo por confiabilidad.



En siguiente lugar se ubica Solar Sabanalarga, de 200 megavatios, que está construyendo Enel. Se suman Atlántico Photovoltaic, de 200 megavatios también; Shangrila, de 160 megavatios, y La Loma por 150 megavatios.



(Vea: Seos Energy ofrecerá créditos solares al sector residencial).



Alexandra Hernández, directora de SER Colombia, señaló que para este año sus asociados esperan poner en marcha 2.000 megavatios. “Todos y cada uno de los proyectos son de gran importancia porque complementan el sistema”, explicó.



Una de las compañías que informó que este año pondrá un número importante de parques de esta tecnología es Celsia. La compañía energética del Grupo Argos entregará 69,5 megavatios al SIN.



“Con estos se fortalece el Sistema Interconectado Nacional, se les brinda competitividad a las empresas a las que se les entrega esta energía, se promueve la equidad de género en el sector, se brinda empleo local durante la construcción y se evita la emisión de casi 160.000 toneladas de CO2 al año”, explicó Ricardo Sierra, líder de la empresa energética.



Ahora bien, Hernández señala que si bien el país tiene recursos para el desarrollo de estas energías, lo cierto es que se requiere un mayor impulso.



“El principal reto es hacer realidad los proyectos de energías renovables. Colombia viene de tiempo atrás impulsando las fuentes no convencionales de energía, desarrollando un marco de Política Energética alrededor de incentivos”, apuntó.



Algunos de los desafíos que han enfrentado las compañías tienen que ver con el avance de las consultas previas con las comunidades, en las zonas en que se requiere de estos.



Sin embargo, la líder gremial espera que entre este año y el siguiente se integren al Sistema unos 70 proyectos. De hecho, señala que estos podrían significar cerca de 16% de la capacidad instalada actual.



(Vea: América Latina ‘debe’ ser un actor clave para la transición energética).



“Estamos hablando de inversiones por encima de los US$2.500 millones previstas en estos dos años. Va a depender mucho de cómo se desarrollan en el tiempo y que se logre adelantar de lo que se ha venido postergando también en los años anteriores”, concluyó Hernández.

Energía solar en Colombia. Archivo EL TIEMPO

La estrategia de la autogeneración de Ecopetrol

La petrolera y mayor compañía del país, Ecopetrol, ha venido implementando una estrategia de autogeneración con energías renovables, especialmente por medio de paneles solares. Esto con el ánimo de avanzar hacia la carbono neutralidad. Esta generación se usa para la misma operación de la compañía. De acuerdo con los planes de Ecopetrol, el objetivo es sumar 400 megavatios solares a su operación a finales de 2023.



En su plan de inversiones para este año se refleja este interés, puesto que la compañía destinará entre $5,9 billones y $6,8 billones en autogeneración renovable, hidrógeno, transmisión, y eficiencia energética.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio