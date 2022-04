Las nuevas empresas que aparecen en el radar de energías renovables

En el radar de la operación energética del país aparecen seis nuevas empresas que tienen sendos planes para el desarrollo a gran escala de complejos para la generación eléctrica limpia no convencional.



Aunque varias de estas empresas vienen desde hace pocos años realizando sistemas fotovoltaicos para autogeneración de energía en el país, el común denominador de este paquete de media docena de compañías a corto, mediano y largo plazo, está en el montaje de plantas solares.



Así, la colombiana Solenium, y las multinacionales Mainstream Renewable Power, Ziklo Solar, Greenyellow Energía de Colombia, Grenergy y Greenwood Energy entraran a la lista de empresas que desarrollan proyectos de fuentes para la generación de corriente eléctrica limpia para entregarla a la matriz del Sistema Interconectado Nacional (SIN).



Ese es el caso de la recién inaugurada granja solar Tucanes, la primera de una serie de proyectos solares de 1.000 megavatios (MW)con los que Grenergy invertirá más de US$700 millones en Colombia.



Con una inversión de US$11 millones, esta planta fotovoltaica cuenta con 23.744 paneles solares y una capacidad instalada de 12,5 megavatios (MW) y generará 140 gigavatios hora (GWh) de energía cada año. Así, Tucanes es el primer proyecto renovable en el portafolio de la empresa española, cuyo plan incluye una serie de iniciativas solares para generar 72 MW.



“Colombia dispone de una magnífica oportunidad de impulsar la transición energética gracias a su extraordinario recurso solar y al apoyo demostrado por el Gobierno. Por todo ello, nuestra compañía está apostando por la inversión y el desarrollo de su negocio en este país”, resaltó David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy.



En la misma línea la compañía Solenium se propuso para el presente año desarrollar cinco granjas solares para distribuir energía en todo el territorio nacional.



“La meta para finales de 2022 es haber construido este número de plantas, y la idea con estos espacios, no solo es reducir el impacto de la huella de carbono, sino generar una mayor eficiencia energética en el país. Buscamos tener energías alternativas y complementarias a la hidroeléctrica que permitan generar más seguridad al sistema”, explicó Alejandro Rendón, CEO de Solenium.



Las granjas van a tener una inversión cercana a los US$5 millones, y se desarrollarán en distintas regiones del país como la Costa Atlántica, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, y en cada planta se desplegarán aproximadamente unos 2.500 paneles solares.



La francesa Greenyellow también está en la lista de multinacionales que desarrollarán complejos fotovoltaicos a gran escala para entregar energía limpia al SIN.



Por esta razón, la europea seguirá incrementando la inversión en Colombia para tener un papel más activo en la diversificación de la matriz energética, y proyecta llegar a una capacidad de 100 MW para proyectos en dos o tres años.



“No es un secreto que Colombia está en el boom de las energías renovables a nivel mundial. Solo basta con mirar los números, y desde hace cinco años se ha multiplicado por 100 la capacidad instalada en megavatios de energía limpia”, explicó Felipe Camargo, director general de la compañía en Colombia.



La inversión de Greenyellow en el 2021 fue de $68.000 millones, un 38% más que el 2020. “Para el 2022, estamos reacomodando unas operaciones que van a permitir incrementar la expectativa que se tenía inicialmente calculada. Pero los recursos serán superior a los del año pasado”, dijo Camargo.



De igual manera, Ziklo Solar, empresa con presencia en Antioquia, Eje Cafetero, Costa Atlántica, Santander y Bogotá. “Cuando uno enciende un bombillo, eso no emite CO2 al ambiente, pero en algún lugar del país hay una planta produciendo esa energía para que ese bombillo funcione y eso sí emite CO2”, señaló Alejandro Arbeláez, Gerente de Innovación y Desarrollo de la compañía.



En el radar también aparece la multinacional irlandesa Mainstream, la cual en la reciente subasta de energía de la empresa Air-e se quedó con más del 50% de la oferta pública.



“La firma de este contrato con Air-e es un hito que marca el inicio de nuestro camino en Colombia, un mercado que hemos analizado y que nos parece sumamente atractivo para el desarrollo de la energía eólica y solar”, indicó Manuel Tagle, Manager Latam de Mainstream.



Finalmente, otra empresas que igualmente desarrollará proyectos a gran escala solar es Greenwood Energy, como el que contempla ejecutar en la Sierra Nevada de Santa Marta.



MÁS PLANTAS RENOVABLES



Germán Corredor, director de SER Colombia (Asociación de Energías Renovables de Colombia), señaló que “estamos dando el paso más importante para el sector energético en los últimos 20 años. Por esta razón es fundamental que entre todos los actores se coordinen las acciones necesarias para tener una transición energética ordenada y exitosa”.

ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio