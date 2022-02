Enterritorio impulsará 78 proyectos en 2022

En el país se están desarrollando cientos de proyectos para mejorar la vida de los colombianos, sin embargo, algunos simplemente quedan en el papel por múltiples razones. Portafolio habló con Lina Barrera, gerente de Enterritorio, quien aseguró que la entidad será el autobús para completar esas obras en esta recta final del periodo del presidente Iván Duque.



(Bolívar, Atlántico y Valle lideran la recuperación desde las regiones).

¿Por qué nace Enterritorio?



Esta es una gran empresa que el presidente Iván Duque quiso transformar en el año 2019, pasar de Fonade a Enterritorio. Se dieron cuenta que existe una necesidad en el país, que en el fondo de regalías existen alrededor de $12 a 14 billones de pesos que no se han ejecutado, que están en manos de unas fiducias.



Estos proyectos no se han ejecutado porque los municipios más pobres de Colombia que suman más de 900, hoy no tienen la capacidad técnica, administrativa ni económica para formularlos. Ahí el Presidente dice tenemos esa entidad, pero necesitamos que verdaderamente entre que sea más ejecutora, más estructuradora y formuladora que esos municipios y los departamentos más pobres de Colombia, puedan acceder a estos recursos de la nación.



¿Cuáles proyectos han sido ejecutados?



Actualmente se están desarrollando 1.243 proyectos con 28 clientes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Invías, Usped, Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Mundial, Aeronáutica civil, Fonvivienda, las Gobernaciones. Ahora, en general, la nación está utilizando $6 billones, en 243 proyectos en los 32 departamentos.



(Invima reestablece operaciones en 13 puntos en el país).



¿Cuántos proyectos se financiarán este año y dónde?



Este año son 43 proyectos en 19 departamentos con una inversión de $2,2 billones, principalmente en pactos territoriales.



El Conpes 4037 tiene 142 proyectos donde vamos a financiar departamentos como Bolívar, Casanare, Atlántico, Guajira, Cundinamarca, Córdoba, Sucre, el río de Bogotá y el departamento de Santander. Esos proyectos suman alrededor de $2,7 billones de pesos donde el presidente dijo que estos proyectos serían enviados a las regiones para reactivar la economía y el empleo, estamos firmando esos contratos con esas entidades municipales.



La idea es hacerle seguimiento para que esos departamentos liciten de manera rápida y oportuna esas obras. El presidente, de esta manera podrá estar en junio poniendo la primera piedra de todos estos 142 proyectos, que van a impactar en el tema de vías, en tema de turismo, centros de acopios, de áreas deportivas y saneamiento básico.



¿Qué proyectos están próximos en avance?



Estamos trabajando en la estructuración y formulación de un convenio interadministrativo que firmamos con la Agencia de Renovación de Territorio (ART), para los municipios PDET, donde la entidad va a coger de sus recursos para estructurar en siete departamentos y en 35 municipios aquellos proyectos que estén dentro de su plan de desarrollo municipal y que el Gobierno Nacional no ha podido apoyarlos ya que no tienen aún hoy la formulación de esos proyectos. La idea es entregar esos proyectos en fase tres para que el día de mañana se conviertan en grandes obras de esos municipios. Como quedarán en fase tres, la idea es que el próximo gobierno pueda darle los recursos.



(Gobierno entregó el proyecto 4G Transversal del Sisga).



¿Qué van a tener en cuenta para escoger esos municipios?



Que este dentro de los municipios PDET, que los proyectos que vayamos a escoger estén entro de su plan de desarrollo municipal, que sea donde el Gobierno Nacional no haya podido hacer ninguna inversión para que realmente se genere un impacto grande y además que sean proyectos viables, es decir, que el día de mañana sí puedan ser financiados.



¿Cuáles proyectos están próximos a entregar?



Con uno de nuestros principales clientes, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), entregamos la cárcel de Bellavista. En Providencia estamos construyendo la sede del Sena que fue dañada en su totalidad, la cual será entregada en mayo. Con el Invías hicimos un convenio para la vía del Salado, la vía de la Macarena que son vías importantes para el desarrollo de esos corregimientos que no tenían vías pavimentadas este año. En Buenaventura el megacolegio, además estamos estructurando otros con proyectos de saneamiento.



¿Qué otros programas tienen?



Este año con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, empezaremos con el proyecto de ‘pequeñas grandes obras’, que es por ejemplo arreglar un cruce o mejorar una ciclorruta, con eso vamos a impactar muchísimo con algo tan poquito.



Este programa tiene un costo de $36.000 millones, y vamos a impactar a 500 municipios, con el fin de bajar la accidentalidad y mejorar vidas.



PORTAFOLIO