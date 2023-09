Sacyr está interesada en la segunda línea del metro de Bogotá

Las empresas de infraestructura están apostando por los proyectos que lanza el Gobierno a licitación. Entre los más apetecidos están los ferroviarios. Carlos Rosado Zúñiga, director de Sacyr Concesiones, en entrevista con Portafolio señaló que le apostarán a esta línea de obras y sobre todo a la línea dos del Metro de Bogotá.



¿Cómo está su presencia en el país?



La compañía está muy consolidada en Colombia. Adelantamos seis proyectos de concesión en este momento.



Nos sentimos muy conformes como nos ha tratado el país desde hace varios años y con este Gobierno hemos tenido una excelente interlocución, y somos privilegiados al estar iniciando dos concesiones nuevas los que nos va a mantener muy activos los próximos años en el país, como lo hemos estado en años recientes.



¿Cómo les fue en el primer semestre?



Estamos iniciando dos proyectos de concesión que están en el orden de $7 billones. Estamos en etapa de preconstrucción, apenas estamos iniciando los procesos de financiamiento de estas dos nuevas concesiones: Buga - Buenaventura y Canal del Dique.



Aún no tenemos cierre financiero. Lo que sí vemos es un apetito de la banca internacional, en particular del Canal del Dique por ser un proyecto 100% ambiental que lo que busca es recuperar un ecosistema y esperamos tener éxito en el mismo.



¿Solo están enfocados en esos dos proyectos por ahora?



Sí. Adicional tenemos tres proyectos en operación: Pasto - Rumichaca, Medellín - Santa Fe de Antioquia y Palmar de Varela- Carreto- Cruz del Viso - Puerta de Hierro y una concesión próxima a terminar que es Pamplona - Cúcuta que debe ser entregada en diciembre.



Esas concesiones que están en operación y la próxima a terminar ya hace algún tiempo tuvieron sus cierres financieros y no hemos tenido ningún inconveniente con la financiación.



¿Cómo avanza la ruta Pamplona - Cúcuta?



Debe finalizar en diciembre de este año. Estamos en la recta final. Es una obra muy importante para la conexión de Norte de Santander con Santander y nos ha ido bastante bien, no hemos tenido problemas de orden público.



Actualmente cuenta con un avance del 96%. Arrancó en 2018 y tiene un valor de $3,5 billones.



¿Cómo ven el nuevo paquete de proyectos?



Lo que tenemos hoy a la vista es la Segunda Línea del Metro de Bogotá. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se ha enfocado mucho en proyectos ferroviarios, todos ellos nos interesan, tenemos mucho expertos en ese tipo de proyectos y estamos muy atentos a todo lo que vayan a sacar en materia vial.



Hay unas expectativas importantes de proyectos y si es trenes lo que quiere adelantar este Gobierno, ahí vamos a estar con todo el interés y experiencia para atenderlos.



¿Cómo ven el ambiente de inversión tras la polémica por los peajes?



Las declaraciones del Gobierno son bastante alentadoras. Hemos visto que el Gobierno tiene la disposición de ponerse al día y reactivar los incrementos a las tarifas de los peajes, así como la instalación de los peajes nuevos donde aplique.



Lo más importante que tenemos los concesionarios es que tenemos una obra que mostrar, una mejora en condiciones para transitar y ese es el principal incentivo que tenemos que mostrarles a las regiones que resultan afectadas por peajes.



¿Esta polémica impacta el cierre financiero de algún proyecto?



Ninguno. Todos ya tenían el cierre. Lo que necesitamos ahora en esos cierres es cumplirle a la banca nacional como internacional y eso se hace con ese acompañamiento del Gobierno.



¿Cómo ven la caída del indicador de obras civiles?



El número de proyectos que se adjudicó el año pasado y este Gobierno es inferior a lo que se ha hecho en Gobiernos anteriores. Nosotros nos sentimos privilegiados porque estamos adelantando dos proyectos nuevos de esos pocos que adjudicó el Gobierno anterior y del nuevo Gobierno.



Tenemos trabajo por los próximos años. Siempre estamos dispuestos a nuevas oportunidades y por eso se nos hace importante que el Gobierno no abandone la infraestructura ni deje caer ese indicador porque la construcción mueve más de 20 sectores económicos. Estamos ávidos porque el país tenga un portafolio de proyectos importante.



¿Los ha impactado la subida en los insumos?



Es una realidad en nuestros costos financieros, además la subida en las tasas de interés. Afecta el balance inicial donde estamos trabajando.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodiusta de Portafolio