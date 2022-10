'En 2023 se conocería el potencial de reservas de gas offshore': Shell

Archivo particular

En agosto, Ecopetrol y Shell anunciaron un importante hallazgo de gas en el Caribe colombiano en su exploración costa afuera. Si bien se ha especulado sobre el potencial de las reservas aún se desconoce su magnitud.



Ana María Duque, presidente de Shell para Colombia y Centroamérica, dijo que en el segundo semestre de 2023 se conocerían estos datos.



(Vea: Filial de Ecopetrol encuentra yacimiento de gas en el Caribe).

En términos generales, ¿qué significa el hallazgo que anunciaron en mar adentro?



Este año perforamos el pozo Gorgón-2 y ese es un pozo delimitador y exploratorio; o sea, que nos permite profundizar en el conocimiento geológico. Naturalmente eso no es blanco y negro, da unas ideas y una información que estamos ahorita evaluando y procesando.



Nuestros equipos están tratando de acelerar, pero estamos en el proceso de evaluación. Lo que sí puedo decir es que los resultados hasta el momento nos dieron la suficiente confianza para seguir progresando en el proyecto y sobre todo continuar con conversaciones claves que estamos teniendo. Aún cuando todavía no tenemos una información concluyente, puedo decir que los resultados hasta ahora son positivos y sobre todo nos motivan a seguir queriendo avanzar en el desarrollo y el entendimiento de ese proyecto.



(Vea: Tarifas de energía y gas podrían subir con la reforma tributaria).



¿Esos avances en qué sentido serán?



Hay tres áreas en las que estamos trabajando en paralelo. Una es la técnica; entonces se está evaluando los resultados tratando de entender e interpretar la información que se pudo adquirir en esta perforación del pozo y en una prueba de producción que hicimos. Lo segundo es toda la parte comercial, debemos tener un mercado identificado y unos potenciales clientes para tomar una decisión final de inversión porque necesitamos estar seguros de que se va a poder monetizar. Hay una tercera que es un tema regulatorio. Uno de los retos grandes que tiene nuestro proyecto y en general el mercado de gas es que hay dos mercados, que están muy separados.



¿Cómo han avanzado esas negociaciones para un estampillado?



Tuve reuniones con los principales transportadores, con personas de la Creg y creo que hay un ambiente muy favorable para dar ese paso.



Creo que hay una claridad de que es algo que se necesita pa3ra dinamizar el sector, hay que poner la velocidad, hay que darle unas señales al sector pronto.



En principio eso puede ser regional, la idea es que en el futuro podamos asegurar que la infraestructura física nos permita estampillar nacionalmente y que tengamos esa posibilidad de transportar gas de un lugar a otro sin que tengan impacto significativo en el costo para el usuario final.



(Vea: Gas natural: número de hogares conectados al servicio subió 4% en 2021).



¿Cuál ha sido el avance en los acercamientos con clientes?



Nosotros lo que hacemos es identificar los potenciales clientes, industriales, por ejemplo, que utilicen hoy gas natural o que tengan el interés. Hemos hablado mucho de la importancia del gas natural en poder reemplazar el uso de carbón y los impactos positivos.



Hemos estado conversando también con potenciales compradores del sector regulado, para uso residencial, porque hemos hablado varias veces de que estamos cerca de una posibilidad de tener un desbalance en la oferta y demanda.



¿Este gas sería para exportación o exclusivamente para el mercado interno?



Nuestro proyecto tiene la vocación de servirle al mercado doméstico, esa es la razón por la que nuestro proyecto fue pensado y por la que tiene una posición interesante dentro del portafolio de nuestra compañía. Nuestro foco es el mercado doméstico.



El presidente de Ecopetrol cree que en esta década puede estar produciendo, ¿es posible?



Creo que lo que afirma Felipe Bayón es posible, siempre y cuando sigamos avanzando en esos diferentes aspectos. Lo podemos ver en esta década si logramos alinear los temas técnicos comerciales y regulatorios y dar el paso para entrar a una etapa de desarrollo y de comercialización y sobre todo si tenemos una convicción de que este es un proyecto que queremos priorizar.



(Vea: Ecopetrol invertirá $10 billones en gas: así serán los proyectos).



¿Cuándo conocería el mercado los resultados de esas actividades?



Creo que 2023, en la segunda mitad tendríamos un resultado.



¿Están haciendo más actividad exploratoria?



Sí, tenemos dos contratos más con Chevron en los que ellos son el operador. Tenemos el 60%, ellos tienen el 40, pero los opera Chevron a través de su compañía subsidiaria.



¿Qué resultado han visto hasta ahora?



La verdad es que es exploratorio aún. Estamos muy concentrados es en los en los bloques de Gorgon, es el proyecto que tenemos operado.



(Vea: Minenergía defiende importar gas: 'No significa perder autonomía').



La ACP advertía riesgos para la exploración costa afuera con la tributaria, ¿qué análisis hacen?



Creo que es importante que el gobierno esté abierto al diálogo, hemos podido tener unas conversaciones en relación con la primera versión que se presentó. Creo que hay unos avances importantes, en el tema de las zonas francas costa afuera era importante explicar la razón y lo que anunciaron ayer de la sobre tasa para el gas es algo que también es importante.



Creo que tenemos que seguir dando el debate sobre la deducibilidad de las regalías pero más de fondo creo que quedaron debate sobre la importancia de mantener las condiciones en las que se celebró los contratos.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio