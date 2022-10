Las propuestas para solucionar problema de dragado en el río Magdalena

Las distintas terminales portuarias marítimas del país se han tenido que enfrentar a la dura batalla de la sedimentación cerca a sus puntos de acceso, dificultando su labor de comercio exterior.



En entrevista con Portafolio, René Puche, presidente del Puerto de Barranquilla, contó cómo han propuesto diferentes alternativas para solucionar el problema del dragado en el río Magdalena, su adaptabilidad a la digitalización y cómo se preparan para la temporada de fin de año.



¿Cómo le ha ido al Puerto de Barranquilla en este periodo de reactivación?



En terminos generales la zona portuaria de Barranquilla viene reaccionando bastante bien, pese a las dificultades del canal de acceso. Teniendo en cuenta que nuestra dinámica va muy ligada con Barranquilla, la ciudad viene creciendo bastante bien, no llegaremos a niveles de presupuesto que planteamos para este año, sin embargo, tendremos un crecimiento bueno frente al año anterior. Este 2022 hemos visto una fluctuación de las distintas cargas. Algunas se han mantenido por debajo como carga general y acero, carbón-coque ha estado estable, contenedores ha venido creciendo, y el granel limpio también ha crecido.



¿Cuál era la meta de crecimiento y cuánto han crecido?



La meta era crecer el 12%, según lo proyectado el año anterior, pero finalmente creceremos un 5%, dependiendo de la dinámica de fin de año en la que esperamos un repunte.



Hemos venido creciendo en contenedores que es una carga muy representativa para nosotros.



Nuestro objetivo es trabajar para que distintas compañías entiendan que al ubicarse en Barranquilla no solamente les brinda un puerto eficiente sino que tenemos unas capacidades de eficiencia logística tanto de importación como de exportación.



¿En qué están trabajando para emigrar a la digitalidad o el uso de nuevas tecnologías?



Nosotros venimos desde el 2017 incursionando en un proceso de transformación tecnológica que consiste en un cambio en el sistema operativo del puerto, nos pasamos a una tecnología de última generación y adicionalmente venimos en toda la digitalización de los procesos.



En 2019, lanzamos previo a la pandemia la digitalización de dos cargas: carga general y contenedores, son 100% digitales.Eso permitió abrirle un espacio al teletrabajo, en el cual las personas pueden seguir brindado estos servicios desde su casa.



Hoy somos uno de los puertos más avanzados a nivel de tecnología en América Latina.



¿Cómo se alista el puerto en esta época decembrina?



En estos meses se están alimentando los inventarios de las diferentes plantas. Ha venido muy bien, sobre todo en línea blanca como siempre: televisores, electrodomésticos y demás.Sin embargo, en esta época me llama mucho la atención las exportaciones en productos perecederos como el aguacate, uchuvas y naranjas, saliendo por los puertos.

Esperar cómo continúa el tema del dólar y la inflación. Sin embargo, todo va bastante bien, muy similar que en 2021.



René Puche, presidente del Puerto de Barranquilla. Archivo particular

¿Esta dinámica de exportaciones es mejor que en prepandemia?



Sí, ha mejorado mucho. La exportación de productos perecederos empezó en 2015 cuando hubo una alta devaluación del peso y el precio del petróleo cayó.



Ahí el Gobierno decidió que se exportaran productos agrícolas de Colombia, sin embargo los cultivos toman tiempo y los desarrollos tecnológicos.



Mucho de esos productos empezaron a ser exportados en pandemia, ahora en nuestro caso pueden ser exportados desde nuestro puerto mediante un valor agregado por temperaturas controladas.



En 2021 se vio que los precios de los fletes crecieron hasta 10 veces frente a 2019. ¿Cómo va?



Yo no creo que los fletes vuelvan a los precios de prepandemia por dos razones: las navieras hicieron muy bien su trabajo, se unieron, verificaron la oferta y demanda y también porque no eran fletes saludables para la economía, eran muy bajos y las navieras perdían.



Pero tampoco hablo de esa subida de fletes que se vio, es insostenible, imaginemos ese precio y el dólar disparado, no podemos.



Ya estamos llegando a la nueva normalidad, no los vería bajando más.



Sobre la APP del río Magdalena fue declarada desierta, pero se dijo que se garantizaría el dragado ¿Ha sido así?



No va a haber APP o es lo que hemos escuchado del Gobierno. Se viene trabajando sobre los planes a futuro de la zona portuaria y nos han dicho que los recursos de los $1,4 billones que estaban destinados para la APP siguen para el Río Magdalena.



Ahora venimos trabajando para incluir una draga dentro de ese contexto por parte del Gobierno, la idea es que Cotecmar fabrique la draga, se están comprando los diseños, eso oí, esto tomaría tres años.



Se logró los recursos para mantener la draga a fin de año, esperamos que parte de los recursos sean destinados para mantener el dragado esos tres años que tomaría hacer la draga.



Ahora, nosotros proponemos diseñar un esquema para los privados y ser parte de la solución. El artículo 4 de la ley primera permite que el privado pueda invertir, ahí miramos la posibilidad de nosotros participar en un 30% de esta solución.



Contratamos una firma de abogados para este fin. En un mes, en conjunto del Gobierno, esperamos tener una hoja de ruta de cómo sería el modo de operar.



