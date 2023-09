'Esperamos que la experiencia danesa sea útil para Colombia'

Los gobiernos de Colombia y Dinamarca han venido afianzando sus relaciones, y el país nórdico se ha convertido en un aliado en todo lo que tiene que ver con la transición energética.



El ministro de Cooperación, Desarrollo y Política Climática Global de Dinamarca, Dan Jørgensen, visitó por primera vez Colombia recientemente, y en el marco de su visita firmó un documento de crecimiento verde para crear una plataforma de cooperación en asuntos ambientales. Jørgensen conversó con Portafolio sobre su visión de Colombia y la importancia de la relación bilateral.



¿Cuáles son los principales problemas económicos y sociales de Colombia en los que podría recibir apoyo de Dinamarca?



El área principal en la que tenemos mucho potencial para trabajar juntos es la transformación verde y energética. En Dinamarca tenemos una experiencia de décadas en torno a distanciarnos del petróleo y el gas hacia energías renovables, y lo hemos hecho de una forma en que este proceso no afecte nuestra competitividad como sociedad, no se generen inequidades ni se deterioren los estándares de vida.Al contrario, nos ha hecho un país más rico.



Hemos reducido el 50% de nuestras emisiones desde 1990 y al mismo tiempo hemos duplicado el tamaño de nuestra economía. Parte de esa experiencia esperamos que sea útil para Colombia y hacia eso están encaminados los acuerdos que he firmado con mi contraparte colombiana.



El Gobierno Petro tiene un plan ambicioso sobre transición energética, ¿qué podemos aprender de la experiencia danesa, considerando la dependencia de Colombia por el petróleo?



En primer lugar, me gustaría reconocer el liderazgo del gobierno colombiano. Es algo extremadamente positivo, y esto es lo que el mundo necesita, que los países más dependientes del petróleo reconozcan que deben distanciarse de los combustibles fósiles, porque es más sencillo para los países que no son dependientes decir que otros deben hacerlo.



En muchas formas Dinamarca también era altamente dependiente. Fuimos un productor importante de petróleo y gas, aún hoy producimos, pero hemos decidido movernos hacia adelante y fijamos una fecha para culminar las extracciones, que sería 2050, y hemos cancelado todos los licenciamientos hacia futuro.



Esto solo se puede lograr porque, por décadas, nos hemos esforzado en construir múltiples fuentes de renovables, y nos hemos esforzado en que la gente aún tenga trabajos, y eso posiblemente pueda ayudar a Colombia, así como la asistencia técnica que tenemos con expertos daneses que trabajan en esto desde hace décadas.



¿Cómo puede ayudar el sector privado en esto?



Cada vez más y más empresas se darán cuenta que solo aquellas que sean sostenibles serán exitosas en el futuro. Primero, está la eficiencia energética, entre menos energía usen, gastarán menos recursos, pero también a futuro los clientes buscarán productos más sostenibles. En Dinamarca tenemos muchas compañías involucradas directamente con tecnologías verdes.



¿De qué forma está cooperando Dinamarca con Colombia?



Firmé un acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y también otras dos iniciativas en torno a la colaboración bilateral en temas de energía, como tecnología para energía eólica costa afuera, eficiencia energética, la lucha contra la deforestación y preservar la biodiversidad, y también en torno al desarrollo sostenible de las ciudades.



Tenemos un experto en sostenibilidad de Copenhague que ahora está situado en Colombia para aconsejar sobre cómo hacer más sostenibles a las ciudades.



¿Dinamarca apoya con financiamiento a Colombia?



Tenemos varios proyectos que son financiados por ayuda danesa para el desarrollo y tenemos experiencia.



La experiencia que estamos proveyendo también está financiada por el gobierno danés, de modo que los expertos que estamos enviando son financiados y esta es probablemente la mejor manera de invertir los recursos.



Colombia se unió a BOGA, una iniciativa que busca que los países reduzcan sus emisiones a 2050, ¿cómo se puede beneficiar de esa iniciativa?



Creo que esta alianza es un espacio importante para encontrar ayuda y asistencia técnica en el proceso de hacer una transformación. Y también es un espacio que permite que la voz de Colombia sea escuchada. Estoy seguro que Colombia no solo está actuando en pro de su país, sino que quiere impulsar un cambio global, y BOGA es la alianza en este aspecto más grande y más reconocida, por ello nos emociona mucho que haya decidido unirse.



