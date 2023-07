Laurent Germain, CEO de Egis Group, actor internacional dedicado a la consultoría, la ingeniería de la construcción y los servicios para la movilidad, expresó en entrevista su plan para aumentar su participación en el país y señaló que buscarán estar en más proyectos de infraestructura aérea, férrea y en el metro de Bogotá.



¿Cómo le ha ido al grupo en una economía cambiante?



Tomé la compañía hace tres años, hemos logrado duplicar la empresa, empezamos con US$1.000 millones y ahora hemos facturado US$2.000 millones.



(Gobierno plantea seis obras de transmisión y Colectora 2).



A pesar de la turbulencia económica global, hemos logrado crecer 16% orgánicamente. En comparación al 10% que está creciendo la industria, en nuestro caso nos ha ido muy bien, no hemos sentido mucho el impacto.



La razón de ello, es la importancia que le dan los Gobiernos a este segmento. En Estados Unidos, por ejemplo, Biden ha puesto dinero en infraestructura, que es lo que impulsa a los mercados y en muchos otros países del mundo hacen lo mismo. Estamos muy optimistas ahora y por los años venideros.



Con esto en mente, ¿cuánto esperan crecer?



El grupo creció 25% en 2022 frente 2021 y este año también el mismo porcentaje. La mitad de este resultado ha sido gracias al crecimiento orgánico y la otra mitad a gracias a las adquisiciones que hemos hecho.



En Colombia, 2022 frente 2021 crecimos 10% y en el primer semestre de este año frente al año anterior 14% y así esperamos cerrar el 2023.



(Aeropuerto El Dorado, considerado el más congestionado del mundo).



¿Cómo ve el ambiente para los proyectos de infraestructura?



Desde el año 2014 Egis tiene presencia en el país y a partir de ahí nos hemos posicionado como un actor clave en proyectos de transporte ferroviario y de movilidad urbana, trabajando en proyectos de alto impacto para Bogotá, como el diseño de factibilidad del tren Bogotá a Zipaquirá; la prefactibilidad de la línea 2 del metro de Bogotá; los diseños de factibilidad del cable aéreo de Potosí en Ciudad Bolívar y el diseño a nivel de detalle del nuevo complejo del MDN en el marco del plan Fortaleza.



Además, estamos en otros sectores de la infraestructura en construcción de vías, puentes, proyectos aéreos, de energía y ferroviarios, y una cosa que beneficia a nuestro negocio, es que Colombia sigue creciendo. Tenemos mucho apoyo por parte del Gobierno en el sector salud y educación y no solo con inversión pública sino también privada.



¿Qué tan importante es Colombia para el Grupo?



Colombia esta entre los 20 países prioritarios para a compañía. De los US$2.000 millones de facturación anual, Colombia participa con $12 millones y tenemos 450 colaboradores aproximadamente. Para 2026 el objetivo es doblar la participación de Egis en el país, la mitad a través de crecimiento orgánico y otro a través de más adquisiciones como lo hicimos en 2022 con la empresa Payc empresa de ingeniería colombiana especializada en la industria de la edificación.



Estamos poniendo foco sobre nuestra división de arquitectura mediante 10 Design y SB Architects especialmente en hoteles de alta gama.



¿Qué proyectos y adquisiciones planean este año?



La cantidad de proyectos que hemos identificado es muy importante. En los proyectos de infraestructura donde tenemos el ojo puesto estos tienen que ver con el plan maestro férreo nacional y la Línea 2 del metro de Bogotá.



(‘Colombia, cerca de ser tercer destino de remesas en la región’).



Desde el lado de las edificaciones hay proyectos sumamente interesantes como la Manzana 6 en el centro de la ciudad, la renovación del edificio del Banco de la República y vemos algunos desarrollos programados en Cartagena.



¿Qué otros proyectos de infraestructura?



De hecho estamos preparando algunas licitaciones para proyectos aeroportuarios, estamos preparando varias ofertas debido a que uno de los pilares del Gobierno son los aeropuertos, vías terciarias y el sistema férreo.



En este último, probablemente somos uno de los jugadores más importantes del país y en temas aeroportuarios tenemos una amplia experiencia internacional no solo en el diseño y el manejo gerencial de esos proyectos sino también en operación.



Tenemos en la mira el aeropuerto de Tolú, en el aeropuerto El Dorado, en la costa hay algunos.



(Así será el paso de vehículos por puente provisional en Vía al Llano).



Y en vías, ¿cómo ven el congelamiento de los peajes?



Entendemos que en este momento hay voluntad para descongelar la tarifa de los peajes y eso es una noticia muy bien recibida. Más allá de eso, hay que estar alertas en cómo se desarrolla esta situación.



Sin embargo, nos interesa mucho participar en este segmento teniendo en cuenta que el 20% de nuestro negocio es en operación y mantenimiento.



¿Cuál es su expectativa en el país en adquisiciones?



Esperamos crecer en Colombia a través de la adquisición de alguna empresa de infraestructura.



Hoy estamos entre las seis empresas más relevantes del sector y queremos seguir creciendo de esta manera.



PAULA GALEANO BALAGUERA

​Periodista de Portafolio