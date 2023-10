Las obras faltantes de Hidroituango tardarían 3,8 años en estar listas

Tras varios meses y dos procesos de licitación para encontrar a los constructores de las últimas cuatro unidades de Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que se había adjudicado el contrato para las obras civiles de la segunda fase de esta central de generación.



De acuerdo con lo informado por la compañía pública, el Consorcio CYS, conformado por Yellow River y Schrader Camargo. Esta es la segunda vez que Schrader se presenta pero con otro socio al proceso.





Este consorcio ganó la licitación sobre otros dos oferentes: Todini Costruzioni y China Gezhouba, cuyas propuestas se eliminaron o rechazaron por incumplimientos en los requisitos.



El contrato se firmó por $1, 07 billones para un plazo de ejecución de 1.125 días, equivalentes a 3,8 años.



Desde el pasado 10 de septiembre, EPM había informado que tras analizar las propuestas se había rechazado a China Gezhouba, puesto que “no cumple con el requisito de participación garantía de seriedad de la oferta y no cumple con la puntuación mínima exigida en el requisito financiero”.



Mientras que Todini Costruzioni presentó la garantía bancaria, pero no cumplía con los requisitos establecidos.



En total se presentaron 12 compañías y consorcios al proceso, mostrando su interés. Sin embargo, solo estas tres presentaron ofertas finales.



Esta era la segunda vez que Empresas Públicas de Medellín sacaba la licitación para estas obras.



La primera ocasión fue en 2022 y se declaró desierta, puesto que solo se presentó un oferente al proceso, puesto que el único oferente que se presentó no llegó, “en el plazo establecido para esto, las pruebas que acreditaran un requisito de participación de conformidad con lo solicitado en las condiciones particulares del proceso”.



En ese momento, fue el Consorcio Ituango PC-SC quien se presentó y fue rechazado. Este estaba compuesto por Powerchina International y Schrader Camargo, que ya está encargado de hacer las obras civiles de las unidades 3 y 4.



De acuerdo con la compañía, el haberse asignado el contrato va a permitir que la obra mantenga el cronograma establecido.



Cabe recordar que las ultimas cuatro unidades no tienen ningún compromiso regulatorio, a diferencia de las cuatro primeras que tienen obligaciones de las subastas de cargo por confiabilidad. Esto quiere decir que en caso de que las obras se retrasen no corren riesgos de que se les ejecuten garantías.



Caso diferente es el de las primeras cuatro unidades, que tienen plazos regulatorios para iniciar a generar. Las unidades 3 y 4, que están a cargo de Schrader Camargo, deben empezar a entregar energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN) antes del 30 de noviembre, para que no se le apliquen las garantías.



De esta forma, la central entregaría 2.400 megavatios de energía en total cuando se tengan las ocho unidades funcionales. Esto equivale a cerca de 17% de la capacidad total con la que cuenta actualmente el sistema.



