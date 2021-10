¿Por qué todo el mundo habla de una escasez mundial de energía?

Hay, en la actualidad, una preocupante escasez de energía desde Europa hasta Asia provocada por restricciones de suministro de los principales productores del mundo, y eso está a punto de provocar cierres de fabricas y aumentar las facturas.



Si bien no existe una razón única para justificarla (factores como la demanda de los clientes, los problemas técnicos y la falta de inversión), la crisis amenaza con extenderse a mas países y cambiar la recuperación económica mundial.

El precio del gas natural y el carbón, que se utilizan para alimentar a los centros de producción y calentar hogares, se ha disparado a máximos de varios años, a medida que el repunte posterior a la pandemia choca con las limitaciones de suministro en el periodo previo al invierno del hemisferio norte.



La crisis ha obligado a algunos productores de fertilizantes en Europa a reducir su producción, mientras que las redes eléctricas chinas están racionando el suministro a las fabricas, lo que frenará la productividad.



Lo preocupante es que aún no hace frío en el hemisferio norte.



El consumo de energía suele alcanzar su punto máximo cuando las temperaturas frías aumentan la demanda de calefacción.



China ya está buscando adoptar medidas para tratar de enfriar los altísimos precios del carbón y aliviar su propia escasez de energía, mientras que empresas de servicios públicos de todo el mundo están trabajando incansablemente para tratar de asegurar mas suministros de combustible.



EN NÚMEROS



1.300 % ha sido el repunte de los futuros de gas natural de referencia europeos desde mayo de 2020 y 100 dólares por millón de unidades térmicas británicas es lo que el gas natural en Asia y Europa podría subir en caso de tener un invierno particularmente frío, o aproximadamente cuatro veces mas de los niveles actuales, según Citigroup.



2017 fue el año cuando los inventarios estacionales de carbón de China estuvieron por ultima vez en un nivel tan bajo, según Morgan Stanley.



POR QUÉ ES IMPORTANTE



Se espera que incluso un invierno normalmente frío en el hemisferio norte exacerbe la escasez y eleve los precios de la energía en todo el mundo.



Dado que el mundo funciona con combustible y electricidad, la crisis energética amenaza con tocar todos los rincones de la economía mundial, ejerciendo presión en las cadenas de suministro e incluso aumentando los precios de los alimentos, todo lo cual significa un salto en la inflación.



En el peor de los casos, Europa podría enfrentar apagones y los usuarios industriales de China, incluidos los fabricantes de chips y las fundiciones de aluminio, podrían cerrar fábricas, lo que tendría repercusiones en todo el mundo.



Las economías que no puedan pagar el combustible, como Pakistán o Bangladesh, podrían, simplemente, paralizarse.



Una crisis que se está desarrollando en gran medida en las industrias pronto podría extenderse a la arena política, a medida que aumenten las facturas de servicios públicos y el precio de los bienes podrían desencadenar disturbios sociales.



La menor producción de energía hidroeléctrica en Brasil, por ejemplo, ha obligado al país a aumentar la dependencia del costoso gas natural, aumentando las facturas de energía en los hogares, lo que perjudicaría las posibilidades de reelección del presidente Jair Bolsonaro en las elecciones del próximo año.



BLOOMBERG