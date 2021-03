‘Esperamos entregar anticipadamente el Aeropuerto de Pasto’

Dentro de los principales proyectos de infraestructura del país, KMA Constructora se ha llevado varios de los grandes. Actualmente tienen a su cargo ruta Caribe, Conexión Norte, la Transversal del Sisga, y están al frente de obras como el Aeropuerto de Pasto y el de Nuquí.



(Lea: En 2022 arrancan 8 de las 10 megaobras para la reactivación)



Su presidente, Menzel Amín, explicó los planes en los que vienen trabajando, cómo avanzan sus proyectos y cuáles son sus focos a mediano y largo plazo.

¿Cuál balance hacen del negocio en 2020?



En nuestras líneas de negocio el sector más importante en la actualidad, y que lo ha sido por mucho tiempo, es el de la infraestructura, y en temas de construcción fue el menos afectado. La parálisis fue de pocas semanas. A pesar de ser un año complejo, nuestra afectación fue del 20% de lo que teníamos proyectado. El 2020 fue regular, pero no un año catastrófico.



¿Cómo cerró la facturación el año pasado?



Aún no tenemos aprobados por la junta directiva de los resultados, por lo que no podemos divulgarlos, pero el margen ebitda se mantiene, la rentabilidad fue muy buena y las ventas aumentaron respecto a 2019, pero fueron menores a nuestras proyecciones.



¿Cuántos proyectos tienen actualmente y dónde se concentra su operación?



Tenemos alrededor de 29 proyectos en ejecución repartidos en toda la geografía nacional. KMA es una empresa constituida en Bogotá, este año cumplimos 20 años en el mercado y es la segunda generación de una empresa constituida en Cartagena. En 2020 nuestra operación fue mayoritariamente en Antioquia, que es el departamento en el que más tenemos presencia, también en Cundinamarca, Casanare y Boyacá. La operación en la costa representó no más del 25%.



¿Cuánto pesa Antioquia dentro del negocio?



Para nosotros hoy está representando alrededor del 30%. Tenemos los proyectos de Conexión Norte - Autopistas del Nordeste, que es una concesión de cuarta generación que va muy bien, tiene ya su cierre financiero, y son dos unidades funcionales. En Antioquia también tenemos el contrato de mantenimiento de la malla vial de Ituango, de las vías que van a la presa. Creo que entre ambos representan 20% de los ingresos de la empresa.



¿Cuáles expectativas tienen para este año?



Para este año tenemos la intención, así como lo hicimos con el Aeropuerto el Dorado, avanzar en las obras y así lograr entregar anticipadamente el Aeropuerto de Pasto. También somos adjudicatarios del Aeropuerto de Nuquí, en el Chocó, es un proyecto muy bonito y un reto logístico, y creemos que 2021 será un año de reactivación y crecimiento, porque con el covid se generó una especie de catalizador para sacar los proyectos adelante. Creemos que este será un año fuera de serie.



¿Cuándo estaría entonces el Aeropuerto de Pasto?



La fecha que tenemos es octubre del año entrante, pero queremos entregarlo en junio de 2022 si avanzamos bien este año.



¿Cuántas concesiones operan hoy y cómo van estos proyectos?



Participamos en cinco concesiones viales, cuatro de ellas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), dos de tercera generación y dos de cuarta. La primera es la Concesión Córdoba- Sucre, una concesión de tercera generación firmada en 2007 que está actualmente en operación.



El otro proyecto 3G es Ruta Caribe, entre Atlántico y Bolívar, también de 2007, que está terminado en su etapa de construcción y en los últimos meses de operación, y debe revertir entre junio y julio de este año.



De 4G tenemos como comentaba Autopistas del Nordeste, que conecta a los municipios de Caucasia, Zaragoza y Remedios, está en etapa de construcción, y tiene un avance total del 72%. El otro proyecto es la Transversal del Sisga, un proyecto a un par de meses de ser entregado a la ANI y también tenemos la Concesión de peajes del Invías Vipsa 2016, operamos la red no concesionada de peajes del Invías, a lo largo y ancho del territorio nacional.



El gobierno avanza con las licitaciones de las 5G, ¿les interesa alguna?



Sí, confiamos plenamente en el país, queremos seguir invirtiendo y construyendo futuro. Por eso somos uno de los ocho proponentes de la Malla Vial del Valle, esperamos ser los adjudicatarios, pero entendemos que somos todos competidores idóneos. Estamos interesados en varios proyectos, pero tenemos también que medir nuestras capacidades.



En los proyectos viales creemos que vamos a participar en la mayoría, pero si salen en simultaneo no podemos presentarnos a todos, ni tenemos la capacidad de ejecutarlos todos. Dependiendo del orden en que salgan presentaremos propuestas.



Algunos proyectos que entendemosbien son Ruta del Sol III, que lo conocemos del pasado y debemos desempolvarlo un poco, tenemos interés en Accesos Norte, el Canal del Dique es un sueño, pero hasta hoy tenemos autorización para estudiarlo y presentar preclasificación, no tenemos certidumbre sobre si presentamos propuesta o no.