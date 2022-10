Solo 10 % de la red vial rural está en buen estado, según Invías

El país está atravesando una ola de intervenciones viales, sobre todo en los principales corredores del país. Ahora, con la llegada del presidente Gustavo Petro le tocó el turno a las vías terciarias, caminos veredales que unen a las regiones, más de 140.000 km que, a través de la historia, han sido poco intervenidos.



En entrevista con Portafolio, Guillermo Toro, director general (e) del Instituto Nacional de Vías (Invías), contó el plan de acción para la entidad para los próximos años y la intervención que se hará en los territorios.



¿De qué se trata ‘Caminos Comunitarios de la Paz’?



Es un programa que busca hacer unas inversiones históricas en el país para el mejoramiento e intervención en el país. Nunca antes se ha realizado una inversión de $8 billones, esto nos llevaría a que podamos considerar a que la tercera parte de la red vial terciaria existente quede en buenas condiciones de transitabilidad, eso corresponde que de 140.000 km, al rededor de 45.000 km podrían estar en optimas condiciones.



Actualmente, solo el 10% de la red vial rural está en buen estado en el país, es decir, solo 15.000 km, nuestra apuesta es aumentar 33.000 km.



¿Cómo está el resto de la red?



El restante está en regular y mal estado. Sobre porcentajes o número de kilómetros, no lo sabemos por la caracterización de la red vial terciaria. De hecho, el DNP hace unos meses dijo que no existían 140.000 km sino más de 200.000 km de vías terciarias. Sin embargo la cifra oficial sigue siendo los 140.000 km.



A través de esto queremos ver como los municipios caracterizan ubicarlas y referenciarlas y garantizar el nivel de intervención.



¿Quiénes harán las obras?



Antes se hacía a través de convenios con municipios o con gobernaciones mediante Pliegos Tipo.



Hoy el presidente quiere que trabajemos la totalidad o parte de esos recursos con las Juntas de Acción Comunal. Hay obras de baja o mediana complejidad de ingeniería que mediante el convenio solidario permitirá darle vida a obras como rocerías, limpiezas de estructuras hidráulicas, construcción de cunetas, zanjas de coronación, tapa huecos, etc.

Buscamos generar mucho empleo en los territorios en las zonas alejadas el país, empoderar a las comunidades y crear un programa de gestión social.



Sobre empleos... Los materiales, ¿dónde serán comprados?



Es injusto que las personas que están sosteniendo esos territorios alejados de las grandes urbes no merezcan ganar también de este programa. Será que realmente es malo que el pequeño ferretero, el pequeño comerciante, el pequeño transportador no se vea beneficiado de este programa, la respuesta es evidente. Esto le apunta a la justifica social, estas personas se sienten reconocidas por el Estado a través de estos esfuerzos, además hay justicia ambiental, no hay nadie mejor que las comunidad sobre qué hacer o no en su territorio.



¿Quién vigilará los recursos de este proyecto?



No es un recurso que va a estar desprotegido, por el contrario, es un recurso que va a estar muy auditado por: todos los proyectos tendrán auditores contratados por el Invías, con cargo a los recursos que se hagan con la Junta de Acción Comunal, podrán contratar un equipo técnico, un ingeniero civil que oriente las actividades, profesional en seguridad y salud en el trabajo y un tercer profesional que es un contador.



Los recursos no van a ser solo de disposición de la Junta, llegará a una cuenta donde participa el representante legal de la Junta, el tesorero y el interventor. Son recursos muy importantes.



De los $8 billones, ¿cuánto le corresponderá a las Juntas y cuánto se usará en otras obras?



Nosotros hemos pedido que el 30% de los recursos se administren a través de las Juntas, sin embargo el deseo del presidente es que este porcentaje pueda aumentarse.

Además, en conjunto con instituciones como el Sena, se trabaja para que sea más capacitado el personal. Entonces será gradual.



¿Cuándo empiezan?



Hoy estamos trabajando con 17 proyectos, el más grande en San Luis ya se distribuyó la intervención de los 36 km mediante la Junta y los batallones de ingenieros, porque no tienen las competencias. Son $10.000 millones invertidos, de los cuales $5.260 serán invertidos por las Juntas, y el excedente por el batallón.



También, en casos se contará con la empresa privada para ciertas labores, pero qué tipo de empresa privada, las pymes, aquellas que hacen un esfuerzo enorme en los territorios por sobrevivir.



Con estos pilotos queremos revisar y ajustar para definir el programa final que lanzará el presidente en los próximos meses.



¿Cuánto costaría reparar toda la malla vial terciaria?



Según estimaciones del DNP en 2018 se tendrían que invertir al rededor de $50 billones para llevar a unas condiciones de mínima transitabilidad por esas rutas.



Con los incrementos de los años, la cifra puede llegar fácil a los $70 billones.

Entonces este es un reto de país, un reto de Estado, de mantener una política pública, es mantener altos niveles de inversión en el mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria por lo menos, en los próximos 15 años.

