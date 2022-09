Este año, 84% de la energía ha sido de hidroeléctricas

La crisis vivida por la indisponibilidad del 80% de la energía producida por la central hidroeléctrica de El Guavio llevó al centro del debate el papel de estas generadoras en la matriz energética del país.

De acuerdo con datos de XM, actualmente hay más de 90 centrales hidroeléctricas que despachan energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN). En total, la capacidad efectiva neta de generación de todos estos recursos es de 18.770 megavatios (MW). Esto las convierte en la tecnología con mayor participación en la matriz eléctrica del país.



Esto lo confirman los datos de la generación real en el SIN en los que se evidencia que entre enero y el 14 de septiembre, 84,33% de la energía se había producido con energía renovable, siendo la hidráulica la que mayor proporción representa.



Si bien El Guavio es la central con una capacidad efectiva neta más alta, no es la que mayor cantidad de energía ha entregado este año. Los datos de la administradora de mercado muestran que San Carlos, central de Isagen, ha entregado 9,9% de la energía total de este año.



Sin embargo, con la esperada entrada en funcionamiento de Hidroituango, esta composición cambiará. Esta tiene una capacidad efectiva neta de 2.400 MW, con lo que casi duplicaría la que es actualmente la central más grande. Su producción energética sería de cerca de 17% del total de la oferta del país. Jorge Sierra, CEO de Enersin y consultor en temas energéticos, explicó que esta es probablemente la última gran central de generación hídrica con embalse. “Los embalses van a quedar descartados por el desvío de los ríos que genera problemas ambientales que veremos con el tiempo”, explicó.

El experto agregó que gracias al régimen de lluvias y a las características geográficas del país ha sido posible desarrollar estos proyectos de forma exitosa. Además han significado que el país tenga una de las matrices de generación más limpias del mundo.



Sin embargo, destacó que se ha notado que incluso en un fenómeno de la Niña, estas centrales ya no están en la capacidad de cubrir toda la demanda, por eso señala que el país debe ir migrando hacia otras tecnologías para que esa diferencia entre lo generado con energías limpias y lo demandado no sea cubierto con energía térmica, que es contaminante por usar combustibles fósiles y carbón.



Precisamente el gobierno del presidente Gustavo Petro y su ministra de Minas y Energía han manifestado que buscarán acelerar el proceso de transición energética. Para esto, han señalado, se hará especial hincapié en las tecnologías renovables no convencionales (Fncer) como la solar y eólica.



En este contexto, las centrales de generación hídrica van a jugar una importante labor. De acuerdo con Sierra, estas tienen la capacidad de generar robustez al sistema eléctrico, dado que generan energía de forma constante, a diferencia de las tecnologías Fncer. Por esto su labor en un marco de aceleración de la transición energética será de brindar confiabilidad al sistema.



“La hidroeléctricas juegan el papel de una gran batería, que contiene una gran cantidad de energía. Su trabajo va a ser el de amortiguar los impactos de una generación eléctrica que depende de condiciones climáticas particulares”, señaló el experto.



Sin embargo, los nuevos proyectos de energía renovable deberían contar con almacenamiento de energía, para dar mayor confiabilidad. Con esto, la matriz podría contar con una mayor diversidad de fuentes de generación limpia sin perder la capacidad de responder a la demanda en cualquier momento del año.



