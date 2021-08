Este año cerraría con quince licitaciones para 5G en el país

Los proyectos de quinta generación o 5G son unas de las apuestas más grandes del país en términos de infraestructura y desarrollo para los próximos años.



En la actualidad, son 15 obras las que hacen parte de la primera ola de estas iniciativas que en conjunto tendrían una inversión $21,8 billones estimados.



De acuerdo con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, se prevé que para lo que resta de año, se abra el total de licitaciones pertenecientes a este grupo.



Así, una de las que ya se encuentra en proceso de contratación es la ALO Sur, una obra que busca mejorar la movilidad y conectividad entre la zona sur de Bogotá y la región, con una extensión de 23,5 km, de los cuales 19 km serían de vía nueva.



Del grupo de las que están en proceso de adjudicar está Accesos Norte, un proyecto que contempla la construcción de cinco carriles para vehículos mixtos, más uno especial para el sistema TransMilenio desde la calle 192 a la calle 235, el cual contaría con una inversión $1,32 billones.



Por otro lado, ya se contrato la 5G de la nueva malla vial del Valle, Accesos Cali-Palmira, que comprende la construcción y mantenimiento de 310 km de vía que recorre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.Esta vía generaría 34.409 empleos entre directos e indirectos y contaría con $1,22 millones de inversión.



Como comenta el presidente de la ANI, también se tienen previstas la apertura de licitación de obras como Buga-Loboguerrero- Buenaventura, que está en proceso de aprobaciones.



Este proyecto buscará optimizar el recorrido de la zona portuaria más importante del país, impactando no solo a los municipios del área de influencia, sino en general al resto del país por la conexión con otras regiones.



Clara Robledo, experta en temas de infraestructura de la firma Mendoza Abogados, destaca el avance de esta ola de proyectos que en su mayoría cuentan con cierre financiero.



“La principal diferencia de las 5G con las 4G es que estas concesiones no están limitadas a carreteras. De hecho, hay proyectos aeroportuarios, férreos e incluso fluviales. Sin embargo, aunque esto es muy bueno, va a implicar nuevos retos de educación y entrenamiento no solamente de financiadores, sino también del mercado interno”, dice.



La ANI espera que este año también se abran la licitaciones de los aeropuertos de Suroccidente, del nuevo de Cartagena y del aeropuerto actual, y del de San Andrés. Así como la APP del Río, el Canal del Dique, el Tren de la Dorada y el Santuario Caño Alegre, una iniciativa privada. En los tres proyectos de navegabilidad y férreo, más los cuatro aeropuertos se tiene en conjunto una inversión de $9,16 billones.



LICITACIONES RECIENTES



“Recientemente abrimos dos licitaciones para concluir lo que fue la troncal del Magdalena. La primera de ellas va desde Puerto Salgar hasta Barrancabermeja y la segunda, desde Barrancabermeja hasta San Roque”, anotó Gutiérrez.



La Troncal del Magdalena es un proyecto que permitirá la terminación de obras del contrato Ruta del Sol II y la consolidación del corredor vial que permitirá la conexión del centro del país con la zona Caribe.



El Presidente de la ANI explica que con estas dos troncales, que cuentan con una inversión de $3,77 billones, se lograría dejar 531 km en doble calzada del corredor de carga más importante del país. En el primer tramo, esa concesión tiene una inversión prevista de $2,07 billones, mientras que para el segundo, se proyectan $1,70 billones.



“Ahí vamos a hacer 129 km te doble calzada que fue lo que le faltó a Odebrecht por construir. En total, si se suma troncal 1 y 2, son 275 km nuevos de doble calzada en un corredor que mide 531km”. Finalmente, es de destacar que para este proyecto no se tiene contemplado trabajar con peajes nuevos, sino que se haría uso de los ya existentes.