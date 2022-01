Este es el mejor piso para vivir en un apartamento, según expertos

A la hora de comprar o rentar un inmueble son varias las decisiones que hay que tomar. Bien sea casa o apartamento, generalmente se buscan lugares tranquilos, con opciones de movilidad accesibles y otros equipamientos útiles para su estilo de vida.



Entre estas decisiones se encuentra la elección del piso en el que se ubica el apartamento y usted estará alojado. Para encontrar respuesta a esto, analistas de 'Metrocuadrado' se dieron a la búsqueda para darle una idea al respecto.



En un principio, determinaron que los pisos intermedios generan mayor relajación, pues no hay contacto con el ruido exterior, contaminación ni sistemas de alcantarillado. También suelen ser más iluminados y con mejores vistas.



PRIMEROS PISOS



Los primeros psisos tienen la posibilidad de aprovechar mejor el espacio. iStock

Ahora bien, para quienes prefieren los primeros niveles, el portal reportó que estos pisos tienen la posibilidad de aprovechar mejor el espacio por la posibilidad de construcción de terrazas y de zonas comunes más amplias.



También los primeros pisos tienen a favor el precio. Por lo general, las viviendas en estos niveles tienen un valor más reducido por diferentes factores, como la vista o la iluminación.



No obstante, son niveles en los que el hogar queda más expuesto a ruidos de la calle, a los sonidos producidos por los vecinos de arriba y también tienen más visibilidad desde el exterior.



En cuestiones de seguridad suelen ser los pisos más vulnerables. También, al recibir menos luz natural, pueden tender a generar humedad y ser muy fríos.



PISOS ALTOS

Aunque se cree que entre más alto sea el piso, mejor adquisición es, no siempre es el caso. iStock

Aunque se cree que entre más alto sea el piso mejor adquisición es, no siempre es el caso, de acuerdo con 'Metrocuadrado'.



Guillermo Vergara, arquitecto de Maloof y Vergara y CIA ltda, en conversación con ‘El Universal’, recomendó no optar por este tipo de propiedades.



"Si pensamos que el edificio es alto y cuenta con ascensor diría que un piso alto o más arriba que el sexto nivel para tener la ventaja de los vientos que permitan ventilar los espacios y también por la vista que se obtiene (...). En ningún caso recomendaría el último piso, ya que si sucede algún inconveniente con las cubiertas, al ser áreas comunes, podemos vernos afectados por un tiempo hasta que la copropiedad acometa las reparaciones”, aseguró.



El experto también explica que los pisos altos tienen más vulnerabilidad ante una evacuación de emergencia o un desastre natural.



También están más expuestos a temperaturas extremas dependiendo del clima, según 'Metrocuadrado'.



Finalmente, una de sus desventajas es que pueden presentar filtraciones por los techos. Y siempre será necesario el uso de un ascensor o subir escaleras.



PISOS INTERMEDIOS

Los analistas del portal 'Metrocuadrado' encontraron que los pisos intermedios son la mejor opción. iStock

Los analistas del portal 'Metrocuadrado' encontraron que esta es la mejor opción. Tienen, por un lado, las ventajas de los pisos altos: iluminación, vista y menos ruido en la calle.



A su vez, están más protegidos de las temperaturas pues no reciben todo el calor ni todo el frío. No hay tanta exposición al exterior y en términos de seguridad no son los más accesibles.



En estos casos, serían apartamentos entre el cuarto piso al penúltimo.



