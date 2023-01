Exviceministra de Energía confirmó subasta de cargo por confiabilidad

Archivo Particular

Si bien se ha hablado de una subasta de cargo por confiabilidad que estaría a punto de salir, hasta el momento no se había confirmado su aprobación.



No obstante, la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz, confirmó en una entrevista con EL TIEMPO y Portafolio que en una sesión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se había aprobado una subasta de Obligaciones de Energía en Firme, conocida como cargo por confiabilidad.



Si bien aún no se conoce la resolución, Ruiz señaló que está en proceso.



Esta subasta ha sido pedida por distintos actores del sector que han advertido que es necesaria, pues que desde 2025 y 2026 el país ya tendría un déficit, que debería enfrentarse.



La exviceministra apuntó que esta subasta va a centrarse especialmente en tecnologías renovables no convencionales.



“La subasta la aprobaron para que entren proyectos de energía solar y eólica principalmente. Lo que pasa es que las resoluciones tardan varias reuniones en aprobarse y luego pasa por un trámite en el Ministerio”, afirmó.



Se espera que en los próximos días se conozcan las bases de la subasta.

