Familias de Vichada y Casanare tienen energía por primera vez

Cerca de mil familias de Puerto Carreño, Vichada, así como de Casanare se benfician por primera vez con la generación de energía eléctrica. El programa fue adelantando por el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (Ipse).



“Con este proyecto estamos mejorando las vidas de cerca de 1.000 familias de que hacen parte de comunidades indígenas y que hasta este momento no tenían acceso al servicio de energía eléctrica. En todo el territorio nacional ya hemos logrado llevar energía eléctrica a 76.035 hogares en zonas rurales de todo el país con inversiones que superan el billón de pesos”, dijo Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.



Por su parte, José David Insuasti, director del Ipse, resaltó que, “con una inversión de $3.700 millones transformamos la calidad de vida de las familias en este territorio a través de la implementación sistemas de generación híbrida (solar-diésel) en seis comunidades indígenas de zonas rurales de Puerto Carreño y la instalación de 905 medidores prepago en la capital del Vichada, lo que representa un hito en la forma cómo consumen la energía de forma más consciente y eficiente”.



Las comunidades indígenas beneficiadas con los sistemas híbridos son las siguiente: Morichalito, con 24 familias beneficiadas, Roncador con 20, Joval con 13, Hormiga con 11, Guaripa con 16 y Ekonai con 10 familias beneficiadas, todas ellas aledañas a la ciudad de Puerto Carreño, capital del Vichada. Adicionalmente, se impartieron 477 capacitaciones en el uso racional y eficiente del servicio de energía entre los beneficiados.



De igual forma, con los medidores prepago instalados en 25 barrios de la capital cada familia puede utilizar la energía de acuerdo con su capacidad de pago. El usuario nunca va a tener deudas ya que cancela previamente, sabe cuánto consume y aprende a utilizar lo que necesita, no tiene que preocuparse por el vencimiento de la factura y no tiene que lidiar con trámites como las reconexiones del servicio.



Las regalías siguen mejorando la vida de los colombianos



En el municipio de Aguazul, Casanare, el ministro Mesa inauguró el jueves pasado un parque recreo deportivo, dos puentes peatonales, dos puntos de hidratación, un punto de información, redes de servicios públicos y dos unidades de baños públicos en el Parque del Arroz.



Este proyecto contó con una inversión total de $9.179 millones, de los cuales $4.105 millones son recursos del Incentivo a la Producción, y los otros $5.000 millones restantes fueron asignaciones directas del Sistema General de Regalías (SGR), el cual permite que los recursos de la minería, petróleo y gas en el país lleguen a las comunidades mediante proyectos que mejoren su actividad económica y por lo tanto les permitan recibir mayores ingresos y mejorar su calidad de vida.



“Este es un parque recreodeportivo de más de 2.500 hectáreas que están a disposición de toda la comunidad gracias a los recursos de regalías que aporta el sector minero-energético. Queremos seguir viendo un sector petrolero fortalecido y dinámico que pueda proporcionar los recursos para que se construyan este tipo de obras para el beneficio de todos los ciudadanos”, dijo el ministro Mesa.



Antes de este proyecto, las canchas deportivas, piscinas y otras instalaciones deportivas que se encuentran en el Parque del Arroz estaban aisladas pues no contaban con obras de urbanismo o espacio público suficiente. El predio no era totalmente utilizado e incluso estaba invadido por la maleza.



Durante 2021 se aprobaron 1.920 proyectos con recursos del Sistema General de Regalías por $9,6 billones. Además, con corte al 31 de marzo de 2022, el recaudo de regalías para el bienio 2021-2022 llegó a $11,2 billones, cifra superior en 123% al estimado que se tenía de recaudo que era de $9,1 billones. Los recursos de regalías que aportan las empresas del sector minero-energético siguen siendo la principal fuente de financiación de las regiones en Colombia.

