Piden una hoja de ruta clara para la transición energética

El Gobierno Nacional trabaja en la construcción de una Hoja de Ruta para la Transición, con el objetivo de promover esta bandera de campaña. Al respecto, expertos del sector de distintas áreas manifestaron que el país tiene una serie de retos para hacer este proceso; dentro de estos se cuentan hacer un cambio en los hábitos de consumo de los usuarios, que debe tenerse en cuenta en la definición de la Hoja.



Destacaron que en ese proceso, tanto energéticos como el gas natural van a jugar un papel relevante por su posibilidad de reducir emisiones, además de ser de menor costo. La discusión de los conocedores se dio durante el foro “Retos energéticos de Colombia ¿Qué sigue a futuro?”, en el marco de los 30 años de Portafolio.



En un primer panel, moderado por el director de Portafolio, Francisco Miranda, se abordaron los retos, acciones y oportunidades. En este inicio, Tomás González, exministro de Minas y Energía y director de Cree, señaló que se debe lograr que la demanda consuma esta electricidad proveniente de fuentes más limpias.



Según el experto, la matriz de consumo del país aún es muy fuerte en demanda de hidrocarburos, con lo que un primer paso sería hacer el recambio. De la misma manera, sobre este punto, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, señaló que esto se puede hacer, por ejemplo, con el incremento de los vehículos dedicados a gas natural, cuyas emisiones son menores.



Dijo, además, que una transición ordenada y realmente justa debe tener en cuenta aspectos financieros, por lo que el gas puede ser un facilitador del proceso, dado que reduce emisiones y es más económico.



Al respecto, Ricardo Garzón, gerente de relaciones institucionales y sostenibilidad de Vanti, dijo que se debe hacer el cambio de combustibles para cocinar, como leña y carbón, que son altamente contaminantes y además tienen efectos para la salud.

Por esto el gas natural puede ser un aliado, dado que reduce costos y también las emisiones.



Dijo que el trabajo fundamental debe ser el de masificar el gas. De hecho, González señaló que a 2040 las proyecciones demuestran que el país va a demandar el doble de gas de lo que actualmente y la oferta no está demostrando la capacidad para responder.



El municipio de Monguí, en Boyacá, es uno de los beneficiados con el servicio de gas natural que está llevando Vanti a diferentes poblaciones. Archivo Particular



Murgas destacó que el informe de Recursos y Reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que muestra una autosuficiencia hasta 2030 es preocupante, puesto que no se están dando las señales de política pública que habiliten nuevas inversiones para hallar y producir nuevo gas.



Así mismo, se abordó el futuro de las fuentes de generación. Al respecto uno de los temas importantes fue el avance de las energías renovables no convencionales. Alexandra Hernández, presidente de SER Colombia manifestó que si bien es un avance significativo la finalización de las consultas de Colectora, aún hay mucho que viabilizar.



Cabe recordar que Grupo Energía Bogotá anunció que había protocolizado las 235 consultas previas para la construcción de esta importante línea de transmisión.



De hecho, José Fernando Prada, director de la Creg, señaló que “pensábamos que íbamos a ir más rápido (en la transición), pero estamos encontrándonos retos, sobre todo en la construcción” y por esto, el directivo aseguró se deben afinar asuntos de reglamentación.



Una de las estrategias para avanzar hacia la transición de forma económica es por medio de la autogeneración. “Hemos demostrado que se puede ser amigable con el medio ambiente y ahorrar dinero. Es un gana - gana”, explicó Felipe Camargo, director de GreenYellow.



Precisamente, Juan Benavides, investigador de Fedesarrollo, señaló que se deben promover todos los esfuerzos de producción independiente que permitan apoyar la matriz energética.



Estos puntos, señaló González, deben ser tenidos en cuenta por el documento que prepara el Gobierno que aún no es claro.



