¿Tuvo algo que ver el Gobierno en la salida de Lloreda de la ACP?

Este miércoles 14 de junio, se conoció que Francisco José Lloreda dejará la presidencia de la Asociación Colombiana de Petroleo y Gas (ACP) a partir del próximo 15 de agosto, cuando cumplirá 9 años en el cargo.



"La razón obedece a motivos personales que coinciden con lo que el doctor Lloreda considera un ciclo cumplido en defensa de los sectores económicos más importantes del país", señaló ACP.



(Vea: Qué impacto tendría frenar la exploración de petróleo en Colombia).



Justamente, Lloreda confirmó, en una charla con Caracol Radio, que el motivo de su renuncia es porque "hay momentos para cerrar ciclos. En agosto cumplo 9 años. Mi labor está cumplida. Logramos darle un curso importante a la industria del petróleo y del gas y al gremio. Y quiero dedicarme a otras cosas".



(Vea: Los departamentos del país donde más se frenan contratos petroleros).



Esta decisión se da en medio de la incertidumbre sobre la posibilidad de la no adjudicación de nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia.



Sin embargo, Lloreda fue enfático al decir que "no hubo presión del Gobierno. Esta es una decisión que vengo analizando desde hace un tiempo. No tiene nada que ver con el Gobierno".

Petróleo. iStock

Sobre sus planes para el futuro, el presidente de ACP aseguró en la entrevista con Caracol Radio que no tiene intención de iniciar una carrera por la Alcaldía de Cali, pues afirma que: "En estos momentos no pienso en algo político. Ya me presenté tres veces a la Alcaldía de Cali. Creo que es suficiente".



(Vea: Opep espera que consumo mundial de crudo suba en el segundo semestre).



Sobre la salida de Lloreda, el presidente del consejo directivo de la ACP, Orlando Cabrales, aseguró que "en los próximos dos meses se realizará el proceso de selección y empalme en la presidencia del gremio, el cual buscará un candidato o candidata idónea, que continuará en la misma línea de defensa de la industria del petroleo y gas".



Además, ACP afirma que "continuará con su legado de aportar al estudio y generación de conocimiento para la definición de políticas públicas , trabajando con el Gobierno naciona y , en las regiones, con las comunidades, gobernadores, alcaldes y las autoridades en el territorio".



(Vea: Ecopetrol hace un llamado para que haya más contratos de exploración).



PORTAFOLIO